СБУ требует от «Приватбанка» согласовывать с ними иски против Коломойского

Служба безопасности Украины обратилась к руководству ПриватБанка с недоумением на тему того, что финансовое учреждение судится с бывшеми владельцами в иностранных судах, не ставя об этом в известность спецслужбу и Генпрокуратуру. СБУ попросила ПриватБанк не делать больше этого, не согласовав свои поступки с силовиками. Об этом сообщает Радио Свобода.
Соответствующее обращение было направлено в банк 17 декабря. Оно подписано замглавы СБУ Владимиром Горбенко.
«Установлено, что представители банковских учреждений инициируют иски в иностранных юрисдикциях и международных арбитражах по взысканию ущерба и привлечению к ответственности лиц, действия которых повлекли доведение банка до неплатежеспособности, – сказано в письме.
Далее СБУ утверждает, что считает необходимым обеспечить обязательную координацию исковой работы в международных юрисдикциях с ними и ГПУ.
В спецслужбе пояснили журналистам, что в отдельных случаях подача исков в международные арбитражи может мешать досудебным расследованиям по уголовным делам о преступлениях в банковской сфере.
Однако, как отмечает в своем сообщении в Facebook глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, СБУ не имеет никаких полномочий, чтобы требовать согласования с ней каких-либо международных исков.
«Иван Баканов, если человек, написавшего это письмо, завтра же не будет уволен, значит вы это уродство санкционировали. Если это так, тогда между вами и Дубинским/Бужанским нет имеет никакой разницы. И будущее у вас одинаковое», — написал он.
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