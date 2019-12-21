СБУ требует от «Приватбанка» согласовывать с ними иски против Коломойского

Служба безопасности Украины обратилась к руководству ПриватБанка с недоумением на тему того, что финансовое учреждение судится с бывшеми владельцами в иностранных судах, не ставя об этом в известность спецслужбу и Генпрокуратуру. СБУ попросила ПриватБанк не делать больше этого, не согласовав свои поступки с силовиками. Об этом сообщает Радио Свобода.

Соответствующее обращение было направлено в банк 17 декабря. Оно подписано замглавы СБУ Владимиром Горбенко.

«Установлено, что представители банковских учреждений инициируют иски в иностранных юрисдикциях и международных арбитражах по взысканию ущерба и привлечению к ответственности лиц, действия которых повлекли доведение банка до неплатежеспособности, – сказано в письме.

Далее СБУ утверждает, что считает необходимым обеспечить обязательную координацию исковой работы в международных юрисдикциях с ними и ГПУ.

В спецслужбе пояснили журналистам, что в отдельных случаях подача исков в международные арбитражи может мешать досудебным расследованиям по уголовным делам о преступлениях в банковской сфере.

Однако, как отмечает в своем сообщении в Facebook глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, СБУ не имеет никаких полномочий, чтобы требовать согласования с ней каких-либо международных исков.

«Иван Баканов, если человек, написавшего это письмо, завтра же не будет уволен, значит вы это уродство санкционировали. Если это так, тогда между вами и Дубинским/Бужанским нет имеет никакой разницы. И будущее у вас одинаковое», — написал он.

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