Мнение: Сколько еще терпеть «телефонный терроризм»

Вообще-то на глазах разворачивается почти экзистенциальная история про ту самую «политическую волю». О которой мы говорим, что у нас ее как бы дофига — ведь есть решительный мачо Путин, который всегда готов презреть все эти «свойственные демократиям» интеллигентские колебания и в какой-то момент сказать — «Будет таГЪ! Я сказал!»

Но вот, похоже, без политической воли уже никак. Я говорю об этих самых «сообщениях о заложенных бомбах», или о «телефонном терроризме», которым страну на самом-то деле реально терроризируют уже второй год подряд — но в последнее полугодие «террор» принял совсем уже нестерпимый масштаб.

«Минируют» уже все подряд и во всевозрастающих масштабах. Давно очевидно, что все наши «органы», видимо, понеся тяжелые потери от брошенных в их сторону стаканчиков и косых взглядов, не в силах ничего этому «телефонному терроризму» противопоставить. «Органы» только разводят руками — дескать, «звонки приходят из-за рубежа», «определить источник не представляется возможным», поэтому выход только один — эвакуация.

Что и делают. Когда эвакуировали только торговые центры, кинотеатры и госучреждения — день за днем, месяц за месяцем — с этим еще как-то можно было мириться (хотя каждая такая «эвакуация» — это огромные убытки, нарушения в работе транспорта, повышенная нагрузка на все службы и т.п.) Но с этой осени злоумышленники окончательно утратили берега и начали долбить по школам и по детским садам, то есть по детям!

Читаю френдленту — сплошь жалобы: «у меня на этой неделe школу сына эвакуировали два раза», «а у меня школу дочери — три раза». Хуже всего — в детсадах: детей выводят не пойми куда, держат одетыми в помещениях, параллельно звонят родителям с требованием детей забрать, родители на работе, не все могут сорваться… Сплошной дурдом!

И ведь, что очевидно — всё идет по нарастающей. Давно ясно, что непонятным злоумышленникам на межгород денег не жалко — они у них есть. Они будут так «звонить» еще чаще.

Вопрос — и что? Долго еще будет сохраняться эта ситуация «нас е…т, а мы крепчаем» (пусть она, конечно, самая привычная для русского человека)? Один год — терпели, второй — терпим; сколько еще? Кто кого собирается взять измором — «телефонники» Россию или Россия — «телефонников»? На что расчет — что террористы устанут набирать номера? Что они умрут от старости?

По-моему, все-таки быстрее заколебутся покупатели и продавцы, родители и дети, учителя и воспитатели.

«А что тут можно сделать?» — плаксиво спросят наши «руководители». Ответ на самом деле очевиден. Достаточно посмотреть, сколько уже было этих «эвакуаций» за два года по всей территории страны. Десятки тысяч! Были ли в результате этих предупреждений обнаружены реальные бомбы или мины? Насколько можно судить по отсутствию сообщений в СМИ — ни одной. НИ РАЗУ.

То есть все эти сообщения, с очень высокой степенью вероятности, делаются из одного центра, и их цель — в чистом виде дестабилизация и измор. Измор ЦЕЛОЙ СТРАНЫ! Причем — мы понимаем, что это очень дешевый способ дестабилизации. И почти безопасный. И главное — ОН РАБОТАЕТ! Очень медленно, русские люди действительно крайне терпеливые… но кто сказал, что эти звонари куда-то торопятся?

Поэтому выход есть один: приказом запретить реагирование на эти предупреждения. Точнее — на АНОНИМНЫЕ предупреждения. Именно — запретить! Никаких эвакуаций! Мало ли какая сволочь о чем «предупреждает»?

Однако более чем понятно, что ни один бюрократ в стране, оберегающий свою задницу от неприятностей, никогда не отдаст такого приказа САМ. Каждый ведь понимает, что «в случае чего» ответственность повесят именно на него — «почему не отреагировал?!» Бюрократам, действительно, гораздо УДОБНЕЕ объявить эвакуацию! На этом и строится расчет злоумышленников.

Это тот самый случай, для чего вообще в стране нужен президент (если он вообще зачем-то нужен). Ответственность за такой приказ и должно взять на себя Первое Лицо. «Не реагировать!» Это безумие должно быть прекращено. Целая страна в 145 млн. человек просто не может себе позволить стать жертвой какой-то неведомой кучки хулиганствующих ублюдков.

И другого выхода, по всей видимости, нет. Чем больше государство будет жевать сопли в этом вопросе — тем большие потери понесет страна.

UPD. Глубинному народу, как показывают комменты, гораздо приятнее думать, что «это сами же чекисты и звонят». Мол, органы сами же создали ситуацию постоянных «эвакуаций» для каких-то своих целей. В сущности, это все та же слепая вера обывателя во «всемогущество органов», только вид сбоку. Непродвинутый обыватель верит, что «всё добро в мире от «органов», а продвинутый — в то, что «и всё зло — тоже от органов». В определенном смысле такая вера теплее и приятнее, чем понимание, что зло в мире существует само по себе, а «органы» перед ним просто беспомощны.

Источник: Размышления вольного социолога

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ракета-носитель «Протон-М», которая 24 декабря отправит на орбиту метеорологический спутник «Электро-Л» №3, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщили в госкорпорации Роскосмос. В Роскосмосе сообщили, что утром в субботу «в соответствии с графиком работ ракета космического назначения была доставлена на стартовый комплекс площадки №81 космодрома и установлена на пусковую установку», передает РИА «Новости». Пуск ракеты […]