Samsung представила неубиваемый смартфон со съёмным аккумулятором и мощной платформой

Компания Samsung представила на рынке мобильных технологий новое устройство, которое вполне сможет стать бестселлером. Смартфон, уже названый неубиваемым, получит съёмный аккумулятор, а также мощную платформу.

Новая разработка, устройство с названием Galaxy Xcover Pro, уже прошла все этапы сертификации, потому уже скоро появится на прилавках магазинов по всему миру. Блогеры, пишущие на тематику IT, уже сообщают подробности относительно характеристик «умного» телефона. Аппарат южнокорейской корпорации получит дисплей в 6,3 дюйма, а его размеры составят 160х77 миллиметров.

Основными же «фишками» девайса станут его сверхнадежность, а также съемная батарея, которая, кроме удобства замены, к тому же, будет поддерживать 15-ваттную зарядку. Также известно, что операционная система новинки Android 10 будет адаптирована к фирменной оболочкой Exynos 9611. Стоит отметить, что ранее все модели защищенной линейки Galaxy Xcover вызывали много вопросов насчет их производительности. Похоже, грядущий дебютант рынка станет первым в серии действительно мощным гаджетом.

Информации о цене аппарата пока нет, потому инсайдеры рекомендуют брать за основу вышедший ранее летом смартфон Xcover 4S, если его ценник был равен трем сотням евро, то новый аппарат, вероятно, будет дороже на 50-100 евро. Совокупность технических возможностей, габаритов, а также достаточно невысокой цены могут вывести устройство в ТОП смартфонов следующего, 2020 года.

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