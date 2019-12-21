Трамп официально объявил о создании Космических войск США

21.12.2019, 3:58, Новости дня

Американский президент Дональд Трамп в рамках церемонии подписания военного бюджета официально объявил о создании Космических войск США.

«Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется Космические силы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию телеканала Fox News.

Известно, что в рамках принятого бюджета на Космические силы выделят 40 млн долларов. Первоначально они будут состоять из 200 человек.

Кроме того, военный бюджет предусматривает меры по противодействию РФ и «Северному потоку – 2». Пентагон также начнет ряд других важных программ по модернизации и продолжит разработку гиперзвукового оружия, искусственного интеллекта и технологий направленной энергии.

В конце августа Трамп объявил о начале работы космического командования США и скором создании американских космических войск. Американский лидер назвал космос следующей областью военных действий.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин согласился со словами Трампа и отметил, что в госкорпорации в связи с этим «все заняты делом».



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