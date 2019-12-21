Мнение: Имидж онегиных

Очень много онегиных мне пишут письма, которые я не публикую, поскольку даже до середины не могу их дочитать. Они такие длинные и нудные, состоят из перечислений биографических фактов, в каком классе девочка понравилась, в каком другая, на каком курсе был первый поцелуй в щечку, когда случился первый секс, часто та же самая стала первой женой или единственной, а иногда ее подруга или сестра, или та бросила, много лет ждал, потом женился, или не женился.

Нечего в таких письмах разбирать, но в каждом письме очевидно одно: не столько корона равенства мешает онегиным (вариант мужской короны Сокровища), сколько проседающий имидж. А чаще всего то и другое связано. Он Сокровище и поэтому имидж у него проседает со всех сторон.

В преддверие Нового года хочу рассказать, а в основном — повторить, для онегиных три главные принципа хорошего имиджа.

Все-таки в это время многие люди устраивают свою личную жизнь или наоборот расстаются.

Для КСЖ, особенно с большой К эти принципы, как правило, не очень актуальны, их имиджевые пробелы в другом.

А вот для онегиных, типа магнолии и маминой конфетки, очень актуальны. И если онегин эти правила обходит, бесполезно работать над границами и даже экономика нормальная не поможет наладить личную жизнь.

Очень хорошая экономика поможет, но это потому, что будь вы человек богатый, вас вынесет денежной волной в салоны красоты и модные магазины, и там вас приведут в божеский вид, без вашего участия, а потом вы просто привыкнете выглядеть так, как ваше окружение, и это будет более-менее нормальный имидж, хотя и не блестящий. Блестящий имидж получается, когда вы сами рулите своим ресурсом и хорошо прокачиваете его.

У многих онегиных возникают трудности с определением, убит ли их имидж.

Если сидеть улиткой в зеленом винограднике, это и правда сложно понять. Но если вы пытались знакомиться или общаться с малознакомыми девушками и видели их испуганные лица, но при этом вы не были пьяны, развязны и грубы, значит ваш имидж убит. Если ваше фото редко лайкают в Тиндере, если коллеги женского пола прячут от вас глаза, никогда не кокетничают с вами и не флиртуют, даже на корпоративах, скорее всего ваш имидж убит.

Можно попробовать подойти к зеркалу и посмотреть на себя как на постороннего мужчину. У Сокровищ никогда не получается этот трюк, но можно попытаться. Такой мужчина интересен женщине для легкого досуга? Не представляйте себя отцом семейства, вам пока до этого далеко. Женщины не рожают от незнакомых мужчин трех детей подряд. Они сначала знакомятся и прикидывают, интересно ли идти с ним на свидание, быть ближе и возможно целоваться. И если не интересно или даже противно, никаких детей вы от них не дождетесь. Это суровая правда жизни.

Если вы понимаете, что из зеркала на вас смотрит нечто слишком унылое, тусклое и довольно бесформенное, значит имидж ваш достаточно убит. Но это часто бывает с онегиными, кроме тех, кто привыкли заниматься спортом с детства. Те выглядят лучше. Хотя часто тоже уныло.

Реанимация имиджа начинается с правила №1.

ГИГИЕНА

Сейчас все зануды решат, что я зануда, но никуда от этого не деться.

Вы не станете спонтанным, сексуальным и дерзким, если не начнете с гигиены. Вы просто не получите положительную обратную связь, симпатию и одобрение.

Вот парни с прокачанным имиджем могут позволить себе быть грязными, лохматыми, небритыми и вонять потом. Они слишком офигенные, неопрятность придает им иногда даже шарм. Но не вы.

Если имидж так себе и тем более убит, гигиена — это самое главное. Ничего нет важней.

Если вы берете пример с красавчиков в потных футболках или грязных джинсах на тугой заднице, ваша корона не даст вам выбраться оттуда, где вы находитесь.

Вы должны осознать, что пока вы не очень красивы или совсем некрасивы, вы должны быть обязательно аккуратны и чем аккуратней, тем лучше.

Вы должны принимать душ утром и вечером, особенно перед выходом в люди. Волосы в подмышках нужно брить, только это позволит дезодоранту защищать вас как в рекламе. Поверх густой шерсти он вас не защитит. Чем больше у вас лишнего веса, тем актуальней это для вас.

Дезодорант должен быть хороший, либо с нейтральным запахом, лучше то и другое. Туалетная вода хорошей и совсем немного.

Не нужно в переходах покупать, на теле такая вода начинает вонять. Разоритесь на флакон нормальной воды и пользуйтесь ею понемногу.

То есть заливать немытое тело дешевой туалетной водой — это путь не во френдзону даже, а в изоляцию.

Носки нужно менять каждый день. Не на водку как Ржевский в анекдоте, а на чистые носки. Обязательно, без исключений, даже если сами вы не чувствуете никакого запаха от них. Человек плохо чувствует свой запах. Носков должно быть очень много, купите их побольше, если забываете стирать одежду каждую неделю. Трусы тоже нужно менять каждый день. И футболки.

Ваши зубы должны быть очень чистые и здоровые. Пусть будут некрасивыми, если у вас нет возможности заняться их эстетикой, но должны быть очень чистые и здоровые. Стоматолог — лучший друг онежьего онегина. Как и Мойдодыр.

Представьте себе, девушка и так не очень хочет целоваться с вами, а если она замечает запах из вашего рта или нездоровые на вид зубы, она тем более отсядет подальше.

Вот чего не понимают Сокровища. Они часто думают, что если их мелкие физические недостатки противны девушкам, значит любви нет и зачем такая девушка нужна. Но сексуальное влечение возникает не сразу. Сразу возникает, когда речь об обаятельных и сексапильных парнях, но если о типичном онежьем онегине — нет. Девушка может смотреть на вас равнодушно, но если вы ей не противны физически, она позволит вам сократить дистанцию, вы сможете обнимать ее и целовать, и в процессе у нее может возникнуть влечение к вам, а если вы доберетесь с ней до секса, после этого она будет воспринимать вас совсем иначе. Ваша значимость начнет расти. Любовь не всегда вспыхивает с первого взгляда и даже редко. Нормально когда с первого взгляда вы кажетесь обычным, ведь вы — совершенно чужой ей мужчина, незнакомый, и ОЗ ваша не так велика, чтобы она затрепетала сразу. Главное, чтобы вы не вызвали отвращение, чтобы вы не были ей неприятны. В этом случае сближению мало что может помешать.

Поэтому гигиена — это самое главное.

Ваше тело, зубы, одежда, обувь, ногти, уши — все это должно быть очень чистым. Ваши волосы должны быть чистыми, аккуратно подстриженными, и если вы уже полысели на полголовы, нельзя допускать, чтобы волосы торчали клочками, подстригите их максимально коротко. Это нормально, когда у мужчины мало волос, не нормально, когда у него на голове черти что.

Ну и брейтесь чаще, если не носите бороду. За бородой надо ухаживать, а небрежная щетина идет тем самым обаятельным парням, с которых вам не нужно брать пример.

А после бритья нужно использовать специальный лосьон, чтобы не было прыщей. Гнойники на лице — это тоже неприятно для женщин, как вы можете догадаться.

ОСАНКА

Это второе, что вам важно.

Ваши плечи должны быть развернуты, шея не вперед, а ровно, руки не впереди груди, а позади.

Чтобы осанка была хорошей важно не столько качать мышцы спины, сколько растягивать мышцы груди.

Каждый день нужно начинать утро с растягивающих упражнений у косяка двери. Именно утром это нужно делать. И еще перед сном. Можно в течение дня.

И шею нужно растягивать.

Ничто не украшает мужчину так, как развернутые плечи и красивая шея.

Обратите внимание на красивых парней. Они могут быть массивны или худощавы, но у них всегда очень хорошая осанка.

У них и задница смотрится так привлекательно для женщин потому, что их осанка очень хороша.

ВЗГЛЯД

Хорошо, если у вас нет лишнего веса, но достаточно мышечной массы.

Если у вас ожирение или вы слишком тощий, нужно с этим что-то срочно делать, не откладывая.

Полгода нужно, чтобы привести свое тело из очень плохого в терпимое состояние в спортзале. Год нужен, чтобы получить нормальную фигуру. Три года нужно, чтобы стать красивым. Это приблизительные цифры, нужно делать скидку на возраст, состояние здоровья и генетику. Но средние цифры такие. Начните хотя бы с той планки, которая про полгода.

Но если вы не настолько безобразны, как можно было бы подумать, и фигура ваша относительно в порядке, гигиену вы исправили и осанку тоже, а имидж все равно убит, значит дело в вашем взгляде.

Взгляд мужчины не должен быть:

— испуганным

— мутным

— сосредоточенным на себе

Он должен быть:

— уверенным

— ясным

— обращенным к другому (к женщине, если общение с ней)

Очень важно, какими глазами вы смотрите на женщину в первую же встречу.

Вы должны научиться спокойному, твердому, но при этом внимательному взгляду.

Иногда онегины стараются смотреть дружелюбно, но получается испуганно.

Они боятся смотреть твердо, им кажется, что это нагло, поэтому глаза их все время бегают и взгляд не фокусируется на женщине.

Смотреть на женщину надо с полным фокусом. Ясным, уверенным взглядом.

Научиться такому взгляду можно с помощью простых упражнений.

1. Возьмите какой-то предмет, поставьте перед собой. Например бутылку пива или чашку с чаем. Смотрите на предмет так, будто его нет, думая о своем.

2. Смотрите сквозь предмет. Поймайте изнутри, как выглядит расфокус. Так смотреть на женщин не нужно.

3. Смотрите на предмет, сосредоточенно рассматривая этикетку, форму, размер, расчленяя на части. Рассмотрите все менее сосредоточенно, лениво, брезгливо, по-разному.

4. А теперь смотрите на предмет так, будто увидели что-то необыкновенное, внимательно, прицельно, жадно, вот это полный фокус.

5. Теперь добавьте к полному фокусу еще и твердость во взгляде, уверенность. Не теряйте полный фокус, не начинайте смотреть безразлично или внутрь себя, продолжайте смотреть с полным фокусом, но более спокойно и уверенно.

Тренируйтесь время от времени. Тогда ваш взгляд перестанет быть похож на рыбий.

И женщины будут чувствовать вашу «сильную энергетику» или как они это назовут. А если повезет, то и сексапил начнут чувствовать.

Вот такие простые три правила.

Онегины, покажите работу над имиджем. Фото до и после, если был прогресс. Если вы и так были офигенные, тоже покажите.

И КСЖ, покажите фотки.

К КСЖ все сказанное тоже в какой-то мере относится. У них имидж обычно лучше, чем у онежьих онегиных, но все-таки тоже бывает плоховат. Все зависит от размера короны Сокровища.

Чем больше такая корона, тем хуже имидж. Хотя от природы могут достаться хорошие данные, но большая корона Сокровища любые данные годам к тридцати угробит, а то и раньше.

Источник: Эволюция

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