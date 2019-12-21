Анна на шее

Итоги недели в субботнем выпуске 7:40
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Последнее: В день 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина только коммунисты, вероятно, проведут мероприятия в честь юбилея вождя. А либералы наверняка воспользуются поводом, чтобы напомнить в очередной раз: негоже чтить память тирана, который был не лучше Гитлера. Народ между тем давно определился с отношением к Сталину. На самом деле Сталин родился в 1878 году, и не […]
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