Мнение: РФ и Украина согласовали контракт на транзит газа

Вице-премьер Козак заявил, что:

1. Контракт между Украиной и Россией на транзит газа предварительно согласован и финальный вариант будет подписан в ближайшее время до конца 2019 года.

2. Транзит газа через территорию Украины будет сохранен и очередной газовой войны соответственно не будет. Таким образом РФ выполняет свое обязательство перед Германией, которая требовала сохранения транзита в обмен на достройку СП-2.

3. Вместе с договором о транзите газа, будут сняты все судебные претензии обеих сторон друг к другу. Украинские источники заявляют, что Газпром якобы выплатит Украине 3 млрд. долларов, а Украина отзовет претензии на 12 млрд. По претензиям Газпрома пока непонятно — пишут, что возможно Украина признает 3 млрд., которые занимала при Януковиче.

4. Контракт будет согласован на 5 лет. Украина изначально хотела на 10 лет, Газпром предлагал продлить на год. Видимо решили сойтись на середине.

Европейская комиссия и Киев также подтверждают достижение предварительных договоренностей.

Осталось узнать, кто и где пошел на уступки, так как даже по этим пунктам видно, что из 10 летнего контракта требуемого Украиной осталась 5, а судебные претензии снимаются. Неясен вопрос с размером скидки для Украины и объемов газа.

Подождем текста итогового меморандума и официально подписанных деталей, чтобы оценить накал зрады и перемоги с обеих сторон.

Источник: Colonel Cassad

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