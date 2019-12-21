Мнение: РФ и Украина согласовали контракт на транзит газа

21.12.2019, 3:38, Разное

Вице-премьер Козак заявил, что:

1. Контракт между Украиной и Россией на транзит газа предварительно согласован и финальный вариант будет подписан в ближайшее время до конца 2019 года.
2. Транзит газа через территорию Украины будет сохранен и очередной газовой войны соответственно не будет. Таким образом РФ выполняет свое обязательство перед Германией, которая требовала сохранения транзита в обмен на достройку СП-2.
3. Вместе с договором о транзите газа, будут сняты все судебные претензии обеих сторон друг к другу. Украинские источники заявляют, что Газпром якобы выплатит Украине 3 млрд. долларов, а Украина отзовет претензии на 12 млрд. По претензиям Газпрома пока непонятно — пишут, что возможно Украина признает 3 млрд., которые занимала при Януковиче.
4. Контракт будет согласован на 5 лет. Украина изначально хотела на 10 лет, Газпром предлагал продлить на год. Видимо решили сойтись на середине.

Европейская комиссия и Киев также подтверждают достижение предварительных договоренностей.
Осталось узнать, кто и где пошел на уступки, так как даже по этим пунктам видно, что из 10 летнего контракта требуемого Украиной осталась 5, а судебные претензии снимаются. Неясен вопрос с размером скидки для Украины и объемов газа.
Подождем текста итогового меморандума и официально подписанных деталей, чтобы оценить накал зрады и перемоги с обеих сторон.

Источник: Colonel Cassad



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