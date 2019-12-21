Американский диетолог дала совет по питанию в праздники

В день праздничного вечера следует правильно позавтракать, это позволит насладиться ужином и не навредить себе, рассказала диетолог из Нью-Йорка, основатель компании Amy Gorin Nutrition Эми Горин.

«Если вы планируете попробовать все главные блюда и десерт, планируйте заранее. Съешьте небольшой завтрак, обед и обязательно ешьте в течение дня, чтобы не оказаться очень голодным и потому не переесть за ужином!» – приводит ее слова РИА «Новости».

Эксперт отметила, что «сбалансированный завтрак» может состоять из богатых белками овсяных хлопьев, настоянных на ночь, или смузи из голубики, арахисового масла и йогурта. Поддержать чувство сытости помогут содержащиеся в них протеины, жиры и клетчатка.

Портал Wallet Hub подсчитал, что в среднем за один праздничный ужин можно заработать от 3 тыс. до 4,5 тыс. калорий, чтобы сжечь которые среднестатистическому мужчине понадобится около 10,5 часов физической нагрузки.

Средний житель США наедает со Дня благодарения до Рождества (25 декабря) от 1 до 10 фунтов (около 4,5 килограммов).

Эксперты предупреждают, что если пустить праздничные застолья на самотек и не следить за собой, на то, чтобы вернуться к желаемому допраздничному весу, в среднем может понадобиться пять-шесть месяцев.

Ранее врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что во время новогодней ночи лучше сосредоточиться на легких овощных закусках и красном сухом вине, а также больше двигаться.





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