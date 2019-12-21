Певица Глюкоза рассказала о воспитании дочерей Лидии и Веры

Отечественная поп-исполнительница, киноактриса и модель Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, в одном из недавних интервью пояснила об отношениях с супругом и личной жизни. Также певица, редко распространяющаяся о детях, поделилась некоторыми подробностями воспитания дочерей Лидии и Веры.
Глюкоза уже много лет счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым и признаётся, что ей неоднократно приходилось пресекать слухи «доброжелателей» об ухудшившихся отношениях с мужем и грядущем разводе. Певица не отрицает, что их паре, как и большинству других, присущи ссоры и разногласия, но при этом ни разу супруги даже не подошли к «черте» расставания, всегда находя компромиссы.
В 2007 году Глюкоза родила мужу первую дочь Лидию, а через 4 года семья пополнилась ещё одной девочкой – Верой. По словам певицы, и она, и Чистяков зарабатывают достаточно, чтобы обеспечить достойную безбедную жизнь детям, но при этом стараются воспитывать их правильно и не балуют. Девочки с детства знают истину, что в жизни всего нужно добиваться талантом и упорным трудом, поэтому ценят имеющееся и не требуют чего-то «сверхъестественного», понимая значение слов «можно» и «нельзя».
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