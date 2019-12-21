Певица Глюкоза рассказала о воспитании дочерей Лидии и Веры

21.12.2019, 3:04, Разное

Отечественная поп-исполнительница, киноактриса и модель Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, в одном из недавних интервью пояснила об отношениях с супругом и личной жизни. Также певица, редко распространяющаяся о детях, поделилась некоторыми подробностями воспитания дочерей Лидии и Веры.
Глюкоза уже много лет счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым и признаётся, что ей неоднократно приходилось пресекать слухи «доброжелателей» об ухудшившихся отношениях с мужем и грядущем разводе. Певица не отрицает, что их паре, как и большинству других, присущи ссоры и разногласия, но при этом ни разу супруги даже не подошли к «черте» расставания, всегда находя компромиссы.

В 2007 году Глюкоза родила мужу первую дочь Лидию, а через 4 года семья пополнилась ещё одной девочкой – Верой. По словам певицы, и она, и Чистяков зарабатывают достаточно, чтобы обеспечить достойную безбедную жизнь детям, но при этом стараются воспитывать их правильно и не балуют. Девочки с детства знают истину, что в жизни всего нужно добиваться талантом и упорным трудом, поэтому ценят имеющееся и не требуют чего-то «сверхъестественного», понимая значение слов «можно» и «нельзя».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В день 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина только коммунисты, вероятно, проведут мероприятия в честь юбилея вождя. А либералы наверняка воспользуются поводом, чтобы напомнить в очередной раз: негоже чтить память тирана, который был не лучше Гитлера. Народ между тем давно определился с отношением к Сталину. На самом деле Сталин родился в 1878 году, и не […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика