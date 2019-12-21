Швейцарская Allseas остановила укладку труб «Северного потока – 2»

Базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для проекта «Северный поток – 2», объявила о приостановке работ, говорится в заявлении компании.
«В ожидании принятия закона об оборонном бюджете Allseas приостанавливает свою деятельность на «Северном потоке – 2», – передает ТАСС заявление компании.
Allseas сообщила, что ожидает от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции, передает РИА «Новости».
В четверг сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон опубликовали открытое письмо Эдварду Хирема, главе швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб для «Северного потока – 2». Американские политики пообещали компании «сокрушительные и потенциально роковые санкции» санкции за работу над проектом.
Напомним, во вторник Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, который начался 1 октября. Документ, в котором прописаны санкции против «Северного потока – 2», отправился на подпись президенту США Дональду Трампу.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия «не принимает такую тактику». По мнению немецких СМИ, Меркель своими словами «объявила войну» Трампу.
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