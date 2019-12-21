«Суд» в аннексированном Крыму арестовал задержанного по подозрению в изготовлении взрывчатки жителя Симферополя Кашука

Подконтрольный оккупантам «Киевский районный суд» Симферополя 20 декабря арестовал жителя города Дениса Кашука до 18 февраля 2020 года. Об этом сообщают «Крым.Реалии».
Заседание проходило в закрытом формате, ходатайство об этом подал сам подозреваемый.
Работника рекламного агентства Дениса Кашука сотрудники ФСБ РФ задержали в аннексированном Симферополе 17 декабря. 18 декабря у него в доме провели обыск. Кашука подозревают в изготовлении взрывчатки. Супруга задержанного заявляла об опасениях, что его могут принудить оговорить себя под пытками.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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