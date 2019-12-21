В Украине закрыты 5,3 тыс. игорных заведений — полиция

Полиция прекратила деятельность 5300 игорных заведения, а также изъяла из них 2,3 тыс. единиц оборудования на сумму 50 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Украине.

«В государстве насчитывалось всего около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи, которые отныне постановлением Кабинета Министров потеряли возможность работать в законном поле. Также речь идет и о букмекерских конторах, казино и других игорных заведениях», – заявил начальник департамента стратегических расследований ГУНП Александр Околит.

В связи с распоряжением правительства было создано 715 мобильных групп для мониторинга и отработки незаконных игорных заведений.

«Понимаем, что учреждения, которые ранее были в правовом поле – это касается лотерей – прекратили свою деятельность и закрылись. Это было установлено при объезде наших мобильных групп», — добавил Околит

По состоянию на 15.00 на территории Украины было закрыто более 500 заведений.

В сообщении полиции в 19.09 заявлялось, что с прошлой ночи на момент публикации было обнаружено 179 игорных заведений.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, составят от 5 до 9 млрд грн в год.

19 декабря Рада провалила голосование за законопроект №2285-д об игорном бизнесе. Парламентарии решили направить законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

20 декабря Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. В связи с этим министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех игорных заведений в Украине до 16.00 20 декабря 2019 года.

Зеленский связал распоряжение Кабмина с провалом голосования в парламенте. «Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы», – подчеркнул президент.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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