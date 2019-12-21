Анастасия Ивлеева раскрыла «особенности» своей диеты

Отечественная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева на странице в Instagram раскрыла особенности своей диеты. Знаменитость с юмором заметила, что одна плитка шоколада в день не испортит фигуру, причём это не зависит от размера сладости.

Анастасия Ивлеева нередко в своих роликах высмеивает присущие людям пороки. К примеру, не так давно она шутила по поводу употребления молодёжью алкогольных напитков, над девушками, «долго и со вкусом» занимающимися макияжем и выбором нарядов, а недавно решила посмеяться над пристрастием к еде. В кадре телеведущая предстала с ярко-розовыми волосами, лежащей на диване и поедающей огромную шоколадку. В комментарии к публикации Ивлеева призналась, что садится на особенную диету и теперь ежедневно будет употреблять сладости.



Большинство фолловеров поддержали юмор Анастасии Ивлеевой, замечая, что её стройным формам даже шоколад вряд ли сможет навредить. Певица Анна Семенович пожелала блогеру «не лопнуть», сопроводив слова «смеющимися» смайлами, а Любовь Успенская в комментарии оставила «эмодзи» в виде руки с поднятым вверх большим пальцем.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В день 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина только коммунисты, вероятно, проведут мероприятия в честь юбилея вождя. А либералы наверняка воспользуются поводом, чтобы напомнить в очередной раз: негоже чтить память тирана, который был не лучше Гитлера. Народ между тем давно определился с отношением к Сталину. На самом деле Сталин родился в 1878 году, и не […]