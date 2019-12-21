Актриса пожаловалась на запрет «проституток» на радио «Маяк»

Российская актриса театра и кино Мадлен Джабраилова посетовала на то, что для эфира государственной радиостанции «Маяк» ей не разрешили зачитать отрывок из рассказа Владимира Набокова «Наташа» о проститутках.
На своей странице в Facebook Джабраилова рассказала об эпизоде, который произошел на радио «Маяк»:
«Записывала рассказ Набокова «Наташа». На словах «…Вместе с дождем лилась ночь, наполняла глубокие дворы, дрожала в глазах тонконогих проституток, медленно гулявших взад и вперед на людных перекрестках…» меня остановили.
— Проституток не надо!
— В смысле?
— Нет, нет… Это в эфир давать нельзя…
— ??? Это же Набоков…
Пауза…
— А что мне делать?..
— Ну, пропустите этот кусок…
Это что же, значит, теперь все «сомнительные» слова изымать у всех авторов? И кто конкретно составляет некий список, что «можно», а что «нельзя»?»
Ранее с подачи юмориста Максима Галкина широко обсуждался вопрос «цензуры» на российском телевидении. Так, телеведущий Владимир Познер согласился с Галкиным, подчеркнув при этом, что канала, на котором можно говорить все, не существует. Позднее Познер заявил, что российские журналисты занимаются «самоцензурой».
А вот телеведущий Артем Шейнин с оценкой Галкина не согласился. По его словам, Галкину не хватает реализации на социально-публицистическом поле, а потому он рассуждает о «тех частях телевидения, в которых он не присутствует и очень хочет».
Позднее другие юмористы с Первого канала – Сергей Светлаков и Иван Ургант – обсудили вопрос «цензуры» на КВН.
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