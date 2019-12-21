Джигурда об алкоголе, пытках и Волочковой

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, резко раскритиковав в ней власти США, пишут польские СМИ. Издание Dziennik Gazeta Prawna пишет, что Модзелевский утверждает: США спекулируют на создании из РФ образа врага, в результате чего Польша отказывается от участия в международной политике, передает РИА […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского об уполномоченных Рады / 21 ноября
- Ребенок выжил после падения с девятого этажа в Москве / 25 ноября
- Мирный житель в Марьинке 18 декабря был убит снайпером – штаб операции Объединенных сил / 20 декабря
- На Украине продлили действие закона о статусе Донбасса / 12 декабря
- Бородянский о защите от дезинформации: Есть СМИ, которые преследуют политические интересы. И здесь конфликт / 25 ноября
- Ульяновский губернатор превратит чиновников в менеджеров / 5 ноября
- Спасатели предупредили об ухудшении погоды в ряде областей Украины / 2 ноября
- В Киеве началась массовая акция протеста против разведения сил / 29 октября