Ах, карнавал… пресс-карнавал

Вопросов у всех много, а Путин у нас один.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

И заметьте — не я это сказала. Про карнавал. Государственник и патриот, желанный гость на всех федеральных телеканалах политолог Сергей Марков, предвосхищая грядущую через день большую-пресс-конференцию президента, на своей странице в ФБ разложил по полочкам «разные блоки вопросов», которые обычно задают Путину в этом формате:

«Важные вопросы по важной теме. Они заранее согласованы.

Важные журналисты, лично известные Путину. Им почти гарантировано право задать вопрос. С ними согласовывается общая тема, которую они формулируют сами.

Стихийное море. Журналистов в зале уже выбирают случайно, по принципу яркости, Путин или Песков. Именно поэтому журналисты стремятся как можно ярче себя подать визуально. Так пресс-конференция Путина превращается в карнавал. Прекрасный предновогодний карнавал».

Словно в подтверждение слов Маркова, государственные телеканалы за пару дней до события начали рассказывать, как готовятся к пресс-карнавалу региональные коллеги — то самое «стихийное море».

Вот корреспондент свердловского областного телеканала (ОТВ) Яна Юмакаева. Ей в гримерке телеканала вяжут пышные белые банты — как первокласснице накануне Дня знаний 1 сентября. Журналистка, которую омолаживают при помощи грима, объясняет, что хочет спросить президента о темпах строительства новых школ — старые в Екатеринбурге переполнены.

А образ школьницы с бантиками, в котором она намерена предстать перед Путиным, — для привлечения внимания к себе и проблеме.

Вторую «девочку» с того же ОТВ наряжают в костюм метростроевки: надевают на нее светоотражающую жилетку и настоящую каску. «Время пресс-конференции ограничено, поэтому привлекать внимание приходится в том числе и своим внешним видом», — объясняет корреспондент «Вестей-24». Журналистка собирается поставить перед президентом крайне болезненный для измученного пробками Екатеринбурга вопрос — строительства второй линии подземки.

«Метростроевка» не просчиталась — к ней безошибочно устремляются репортеры большинства федеральных телеканалов, освещающие большую пресс-конференцию. Она не только приехала сама, в жилетке и каске, но и привезла Владимиру Владимировичу новогодний подарочек от своего восьмилетнего сына: нарисованную мальчиком елочку в праздничном убранстве.

«Такое праздничное у нас сегодня настроение!» — признается Артем Шейнин, чье ток-шоу «Время покажет» на Первом канале стартовало за час до начала пресс-конференции. Его напарник Анатолий Кузичев выходит в прямой эфир из ЦМТ, где уже толпятся и томятся журналисты в ожидании встречи с главой государства. «Многие ярко, экстравагантно одеты, — отмечает Кузичев. — Наше внимание привлекла вот эта девушка с телеканала «Камчатка» в национальной одежде». Девушка по просьбе московского коллеги начинает было говорить, о чем хочет спросить Путина, но объявление по громкой связи заглушает ее слова. «Просьба не проносить в зал спиртное», — дублирует объявление Кузичев.

«Плюшевые игрушки, воздушные шары, яркие эмблемы, плакаты — так наши региональные коллеги надеются обратить на себя внимание президента», — докладывает корреспондентка новостей на Первом канале. Антон Верницкий в холле ЦМТ дает слово коллегам, «выделяющимся яркостью красок», — девушке с ярко-фиолетовыми волосами и ослепительно-рыжему юноше. Они мечтают спросить президента, как он борется с депрессией. «Скоро Новый год, поэтому я в костюме Снегурочки», — кокетничает со столичным журналистом девушка в серебристом кокошнике. Ее коллега с Дальнего Востока навертела на голове огромный красный бант, а в руках у нее плакат с красным сердечком.

«Некоторые журналисты приехали в национальных костюмах и взяли с собой музыкальные инструменты», — с восхищением отмечают авторы репортажа на телеканале «Россия 24».

Канал «НТВ» внес «человечинку» в анонс большой пресс-конференции, который появился в эфире примерно за неделю до ее начала:

«Четыре часа пролетает незаметно, но у каждого остается шанс задать свой вопрос через год. Потому что вопросов у всех много, а Путин у нас один!»

На Первом канале свой анонс, который озвучивается мужским голосом, напоминающим «государственный голос» Левитана: «Быть или не быть? Что делать? Кто виноват? Есть ответы, которые можно искать всю жизнь, и есть ответы, которые можно получить здесь и сейчас. Большая пресс-конференция В.В. Путина. В ответе за все!»

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Уж полдень минул, а Путина все нет. «Чуть-чуть задерживается пресс-конференция, и это тоже одна из добрых традиций», — комментируют на НТВ традиционное опоздание президента в духе «начальство не опаздывает — начальство задерживается».

Первым входит в зал Дмитрий Песков и просит всех ждать Путина — как будто кто-то, задетый его опозданием, сейчас встанет и демонстративно выйдет. Попробовал бы — все равно из зала не выпустят. Сиди и смотри. Жди своей очереди. Дальше, как сказали в «Вестях», «все зависит от везения. Задать Путину вопрос и получить ответ — это удача!» В принципе, удача и просто попасть в этот зал. И популярность в собственном регионе гарантирована: «Он Путина видел! Свезло!»

А президентское опоздание — просто фирменный стиль такой. Нас много, а он у нас один. Подождем, не развалимся. Папа римский ждал. Британская королева ждала. Да если бы даже Путин вдруг задумал не только поздравлять россиян с Новым годом (в записи), но и провозглашать наступление года в прямом эфире, кремлевские куранты тоже задержались бы и пробили полночь не тогда, когда положено, а по его хотению — в конце концов, пять-десять лишних минут погоды не сделают, а с пробками в потолок тем более можно подождать.

Собственно, и саму пресс-конференцию (по авторитетному мнению Сергея Маркова, «для журналистов это одно из главных предновогодних событий. После пресс-конференции Путина уже можно уходить от дел к новогодним праздникам») пора несколько модернизировать. К примеру, поставить на сцене большие мешки наподобие того, с которым приходит к детям Дед Мороз, и каждый, кому повезет, вытягивает фант с вопросом (какая разница, с каким, любой в дело пойдет), а в ожидании ответа играет на принесенных с собой музыкальных инструментах или танцует и поет в национальном костюме.

«Ах, карнавал, удивительный мир!» — пелось в старой популярной песне. На самом деле — ничего удивительного. 15-й раз большая пресс-конференция проходит. Привыкли и участники, и зрители. Как и к ежегодной «Прямой линии» — встрече президента с простым народом. Но есть и отличия: журналисты, по крайней мере, не просят починить им крышу, прислать елку или подарить щенка. В этом формате главный подарок — возможность «спросить вопрос» (как сформулировала ведущая канала «Россия 24»). Переволновалась, наверное.

Ирина Петровская

Обозреватель «Новой»

Источник: Новая газета

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