В США в результате стрельбы в муниципальном здании погибло два человека

В США в городе Уинстон-Сейлем, штат Северная Каролина, в результате стрельбы в муниципальном здании 20 декабря погибло два человека. Об это сообщает CNN.

Стрелком оказался один из служащих, 61-летний Стивен Девейн Хейзлип, который убил своего 48-летнего коллегу Терри Ли Кобба – младшего. Он также ранил еще одного городского служащего и офицера полиции.

Капитан полиции Стивен Толли отметил, что вероятной причиной инцидента могла стать личная неприязнь между мужчинами. Накануне они в очередной раз поссорились.

Инцидент был классифицирован как насилие на рабочем месте.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, резко раскритиковав в ней власти США, пишут польские СМИ. Издание Dziennik Gazeta Prawna пишет, что Модзелевский утверждает: США спекулируют на создании из РФ образа врага, в результате чего Польша отказывается от участия в международной политике, передает РИА […]