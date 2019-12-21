В США в результате стрельбы в муниципальном здании погибло два человека

21.12.2019, 1:06, Новости дня

В США в городе Уинстон-Сейлем, штат Северная Каролина, в результате стрельбы в муниципальном здании 20 декабря погибло два человека. Об это сообщает CNN.

Стрелком оказался один из служащих, 61-летний Стивен Девейн Хейзлип, который убил своего 48-летнего коллегу Терри Ли Кобба – младшего. Он также ранил еще одного городского служащего и офицера полиции.

Капитан полиции Стивен Толли отметил, что вероятной причиной инцидента могла стать личная неприязнь между мужчинами. Накануне они в очередной раз поссорились.

Инцидент был классифицирован как насилие на рабочем месте.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, резко раскритиковав в ней власти США, пишут польские СМИ. Издание Dziennik Gazeta Prawna пишет, что Модзелевский утверждает: США спекулируют на создании из РФ образа врага, в результате чего Польша отказывается от участия в международной политике, передает РИА […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика