В США в результате стрельбы в муниципальном здании погибло два человека

В США в городе Уинстон-Сейлем, штат Северная Каролина, в результате стрельбы в муниципальном здании 20 декабря погибло два человека. Об это сообщает CNN.
Стрелком оказался один из служащих, 61-летний Стивен Девейн Хейзлип, который убил своего 48-летнего коллегу Терри Ли Кобба – младшего. Он также ранил еще одного городского служащего и офицера полиции.
Капитан полиции Стивен Толли отметил, что вероятной причиной инцидента могла стать личная неприязнь между мужчинами. Накануне они в очередной раз поссорились.
Инцидент был классифицирован как насилие на рабочем месте.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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