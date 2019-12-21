Участник «Голоса» Арсений Курчанин рассказал о своей работе со Шнуровым

Участник «Голоса» Арсений Курчанин пояснил о своей работе с Сергеем Шнуровым. По словам рэпера, лидер группы «Ленинград» — умный и интеллигентный человек.

Арсений Курчанин заявил о том, что у него не было цели стать участником музыкального проекта «Голос». На этом настояли родители парня и его педагог по вокалу. Рэпер отметил: он создаёт иную музыку, которая, возможно, не совсем вписывается в формат телевидения. Несмотря на это, начинающий музыкант совершенно не жалеет о своем участии в шоу. На вопрос о том, каким наставником, по его мнению, является Сергей Шнуров, он ответил, что не слышал от рок-музыканта нецензурной лексики. При этом взглянуть таким образом он может.

«Конечно, он ругается на подопечных, но делает это ювелирно», — объяснил рэпер.

Он также отметил, что лидер группы «Ленинград» всегда обнаруживал нюансы, которые необходимо исправить его подопечным. До начала съемок никто из участников не знал, кто станет их наставником. Сам Курчанин мечтал о том, чтобы это был именно Сергей Шнуров, думая об этом каждое утро. Заветное желание начинающего музыканта сбылось. Кроме того, Арсений Курчанин считает, что попасть на «Голос» благодаря связям невозможно, хотя ранее он думал совсем по-другому.

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