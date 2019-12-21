«Украинцы заплатят почками и печенью»: Кива отличился новым скандальным видео

21.12.2019, 0:57, Разное

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива высмеял поддержанный Верховной Радой законопроект о трансплантации человеческих органов.

На своей странице в Facebook Кива опубликовал видео, в котором заявил, что таким образом новая власть «делает жизнь украинцев лучше и легче».

«Уже в 2020 году каждый украинец сможет решить все свои проблемы и закрыть все долги, как минимум коммуналку так точно, почками и печенью», – попытался пошутить Кива.

Пятничное от Кивы!
Жизнь украинца теперь станет легче!

Posted by Илья Кива on Friday, December 20, 2019



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