Мнение: Неуставной расстрел

Следствие предполагает, что Рамиль Шамсутдинов, убивший своих сослуживцев, подвергался в воинской части издевательствам.

20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который 25 октября в ходе смены дежурства в подразделении немедленного реагировании (ПНР) расстрелял восьмерых сослуживцев, а еще двоих ранил, признан потерпевшим по уголовному делу о неуставных взаимоотношениях в войсковой части № 54160, что расположена в 65 км от Читы.

Информация об уголовном деле по ст. 335 УК РФ (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими), возбужденном военно-следственным управлением СК по Восточному военному округу, появилась в фейсбуке адвоката Руслана Нагиева, представляющего интересы Шамсутдинова.

В разговоре с «Новой» Нагиев уточнил, что до завершения следствия не может говорить о деле подробно: «Следователи проверили слова Шамсутдинова по поводу неуставных взаимоотношений и выяснили, что [описанный на допросе] эпизод был. Не только Рамиль, но и еще несколько солдат являются потерпевшими».

Источник в Министерстве Обороны заявил «Новой», что пока нет официальной информации, подтверждающей слова адвоката. Хотя возбуждение уголовного дела о неуставных взаимоотношениях вполне возможно.

Уже на следующий день после трагедии в войсковой части № 54160 в Забайкалье прибыла комиссия Минобороны России во главе с замминистра генерал-полковником Андреем Картаполовым, и тогда была дана установка на объективное и всестороннее расследование не только факта расстрела Шамсутдиновым сослуживцев, но и обстоятельств, предшествовавших преступлению.

Наш собеседник в военном ведомстве обратил внимание на то обстоятельство, что, когда Шамсутдинов призывался в армию, один из психологов написал в медицинском заключении: «возможны срывы при длительных экстремальных психологических нагрузках». Но почему-то этому не придали значения и отправили призывника в закрытую воинскую часть, служба в которой действительно предполагает серьезные психологические нагрузки.

— Мальчик рос без мамы, мечтал стать офицером, — рассказал офицер. —

К службе в армии Шамсутдинов был готов, возможно, рассчитывал, что его назначат командиром отделения. Но в армии его приняли, видимо, не так, как он думал.

Впрочем, признание Шамсутдинова потерпевшим по уголовному делу о неуставных взаимоотношениях в войсковой части № 54160 едва ли повлияет на итоговую квалификацию преступления, жертвами которого стали восемь погибших и двое раненых сослуживцев солдата-срочника.

Наши источники в военно-следственном управлением СК утверждают: на сегодня нет никаких оснований считать, что Шамсутдинов открыл огонь на поражение в состоянии аффекта или превысив пределы необходимой обороны. Скорее наоборот, это было спланированное преступление.

На это указывает, к примеру, вот такое обстоятельство. Когда военнослужащие, входящие в состав ПНР, получили команду «Разрядить оружие!», Шамсутдинов не стал ее выполнять, а дождался того момента, когда сослуживцы убрали магазины с патронами в подсумки и поставили оружие на предохранители. И только после этого он начал стрелять, и первыми, кого он расстрелял, стали офицеры — капитан Евсеев и старший лейтенант Пьянков.

Но если на судьбу Рамиля Шамсутдинова признание его потерпевшим по уголовному делу о неуставных взаимоотношениях вряд ли повлияет, то

для всех офицеров, причастных к призыву его в армию и направлению в часть под Читой, как и для офицеров и прапорщиков войсковой части № 54160 подобный поворот событий не сулит ничего хорошего.

В Министерстве обороны уже принято решение, что до конца года воинская часть в поселке Горный, где произошла трагедия, будет расформирована.

Ирек Муртазин

спецкор

P.S.

А вообще-то президенту давно уже пора выполнить обещание: призывной армии быть не должно.

На снимке: Шамсутдинов в казарме под конвоем военной полиции. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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