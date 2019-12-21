Зеленский стал самым популярным человеком в РФ в 2019 году по версии «Яндекса»

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым популярным человеком в РФ в 2019 году по версии компании «Яндекс». Об этом свидетельствует годовой отчет компании по самым популярным запросам, который есть в распоряжении канала «Дождь».
Зеленский возглавляет список людей, про которых поисковый сервис «Яндекс» получил самое большое количество запросов. Он опередил японского геймдизайнера Хидео Кодзима, эко-активистку Грету Тунберг, актера Хоакина Феникса, певицу Билли Айлиш и других.
Также самым популярным событием, согласно данным «Яндекса», в РФ в 2019 году стали выборы в Украине.
Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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