Зеленский стал самым популярным человеком в РФ в 2019 году по версии «Яндекса»

21.12.2019, 0:54, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым популярным человеком в РФ в 2019 году по версии компании «Яндекс». Об этом свидетельствует годовой отчет компании по самым популярным запросам, который есть в распоряжении канала «Дождь».

Зеленский возглавляет список людей, про которых поисковый сервис «Яндекс» получил самое большое количество запросов. Он опередил японского геймдизайнера Хидео Кодзима, эко-активистку Грету Тунберг, актера Хоакина Феникса, певицу Билли Айлиш и других. 

Также самым популярным событием, согласно данным «Яндекса», в РФ в 2019 году стали выборы в Украине. 

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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