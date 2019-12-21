Зеленский стал самым популярным человеком в РФ в 2019 году по версии «Яндекса»

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым популярным человеком в РФ в 2019 году по версии компании «Яндекс». Об этом свидетельствует годовой отчет компании по самым популярным запросам, который есть в распоряжении канала «Дождь».

Зеленский возглавляет список людей, про которых поисковый сервис «Яндекс» получил самое большое количество запросов. Он опередил японского геймдизайнера Хидео Кодзима, эко-активистку Грету Тунберг, актера Хоакина Феникса, певицу Билли Айлиш и других.

Также самым популярным событием, согласно данным «Яндекса», в РФ в 2019 году стали выборы в Украине.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, резко раскритиковав в ней власти США, пишут польские СМИ. Издание Dziennik Gazeta Prawna пишет, что Модзелевский утверждает: США спекулируют на создании из РФ образа врага, в результате чего Польша отказывается от участия в международной политике, передает РИА […]