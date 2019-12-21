На трассе под Воронежем столкнулись 11 автомобилей

На федеральной автодороге М-4 «Дон» в Воронежской области столкнулись сразу 11 автомобилей, сообщил представитель экстренных служб региона.
«Возле населенного пункта Верхний Мамон столкнулись 11 автомобилей, в том числе грузовая газель», – сообщил источник РИА «Новости».
Он уточнил, что после аварии были перекрыты две полосы для движения транспорта.
Обстоятельства столкновения и информация о пострадавших уточняются.
В августе грузовой автомобиль Man врезался в группу людей на 691-м километре трассы М-4 «Дон», в результате чего погиб один человек, еще пятеро, в том числе ребенок, пострадали.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 20 декабря на Донбассе двое украинских военнослужащих пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 21 декабря. Боевики открывали огонь 10 раз. «Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В результате вражеского обстрела один […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Вершинин заявил, что РФ не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти / 6 ноября
- Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП под Самарой / 13 ноября
- Мнения: Почему чиновники перестали бояться тюрьмы / 12 ноября
- В Киевской области мужчина хотел подорвать семью знакомого, но сам попал в больницу / 27 октября
- Нехватка опыта и проверка кадров. Сборная РФ проиграла два матча из трех на Кубке Карьяла / 10 ноября
- Кидман показала архивное фото с отцом / 12 декабря
- Военные США, Британии и Франции эвакуированы из Сирии в Ирак / 23 октября
- В Минздраве заявили, что убедили частные клиники Самарской области отказаться от абортов / 20 ноября