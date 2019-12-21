Украина, Россия и Еврокомиссия договорились о транзите газа

Представители Европейской комиссии, Украины и России достигли окончательной договоренности относительно транзита российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий. Об этом вечером 20 декабря сообщили в офисе украинского президента.

Подробности украинская сторона обещает сообщить 21 декабря на брифинге.

Что говорят в России

Представитель «Газпрома» сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Российский вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что речь идет о пятилетнем контракте, подписание которого ожидается до Нового года. По его словам, это будет новый контракт. При этом он не уточнил предполагаемые объемы транзита. «Объемы – необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей», – сказал он РИА Новости.

Он также отметил, что Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу: «Больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет».

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщил, что Россия согласилась выплатить Украине около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. (В конце февраля 2018 года «Газпром» проиграл тяжбу с «Нафтогазом» по транзитному контракту – НВ).

История (не)договоренностей

Последний раунд переговоров прошел 20 декабря на спортивно-стрелковой базе «Сябры» под Минском в атмосфере секретности. Брифинг для прессы по их итогам был отменен. Переговоры продолжались около шести часов. От Украины в них принимал участие министр энергетики Алексей Оржель, от России – глава «Газпрома» Алексей Миллер.

19 декабря в Берлине Украина и Россия достигли «принципиального согласия» по новому транзитному контракту.

18 декабря председатель «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал очень низкой вероятность подписания нового контракта по транзиту с «Газпромом». По его словам, если контракт не будет подписан до 1 января, стороны смогут возобновить переговоры лишь в апреле 2010 года. При этом Коболев отметил, что в украинских подземных хранилищах сейчас около 20 млрд кубов газа, чего достаточно, чтобы пережить зиму.

Срок действия контракта на транзит российского газа через Украину заканчивается 1 января. Украина, Россия и ЕС до сих пор не смогли договориться об условиях транзита.

«Северный поток-2»: кто за, кто против

Осложняет переговоры то, что Россия на 90% построила трубопровод «Северный поток-2», который технически даст ей возможность прекратить транспортировку газа через Украину.

Часть стран Евросоюза, а также Украина, в обход которой должен был пойти газ, призывали заблокировать его строительство, утверждая, что газопровод поставит под угрозу энергетическую безопасность как Украины, так и Евросоюза.

Против строительства «Северного потока-2» выступал и президент Дональд Трамп, который считал, что Германия «слишком зависима» от поставок нефти и газа из России и «обогащает» ее, при этом являясь членом НАТО. Эксперты также отмечали, что главная цель «Северного потока-2» – политическая, а не коммерческая: это желание отказаться от транзита газа в Европу через Украину.

«Если будет построен «Северный поток-2″, то украинский маршрут может потерять объемы прокачки в два раза», – заявлял директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 20 декабря на Донбассе двое украинских военнослужащих пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 21 декабря. Боевики открывали огонь 10 раз. «Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В результате вражеского обстрела один […]