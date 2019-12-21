Еврокомиссия выделит €8 млн гуманитарной помощи Украине. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба ЕК.
С учетом нового транша, общее гуманитарное финансирования Европейского союза для Украины в 2019 году составит €23 млн.
Данные средства будут направлены для помощи уязвимым слоям населения на востоке Украины.
«Более пяти лет непрерывного конфликта исчерпали способность людей заботиться о своих основных потребностях. ЕС продолжает помогать наиболее уязвимым людям по обе стороны линии соприкосновения. Это финансирование поможет им противостоять суровым зимним условиям», — подчеркнул комиссар по антикризисному управлению Еврокомиссии Янез Ленарчич.
Ожидается, что финансирование поможет обеспечить жителей Донбасса отоплением, доступом к воде, а также позволит отремонтировать больницы. На эти средства также поставят медицинское оборудование и лекарства.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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