Еврокомиссия выделит €8 млн гуманитарной помощи Украине. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба ЕК.

С учетом нового транша, общее гуманитарное финансирования Европейского союза для Украины в 2019 году составит €23 млн.

Данные средства будут направлены для помощи уязвимым слоям населения на востоке Украины.

«Более пяти лет непрерывного конфликта исчерпали способность людей заботиться о своих основных потребностях. ЕС продолжает помогать наиболее уязвимым людям по обе стороны линии соприкосновения. Это финансирование поможет им противостоять суровым зимним условиям», — подчеркнул комиссар по антикризисному управлению Еврокомиссии Янез Ленарчич.

Ожидается, что финансирование поможет обеспечить жителей Донбасса отоплением, доступом к воде, а также позволит отремонтировать больницы. На эти средства также поставят медицинское оборудование и лекарства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 20 декабря на Донбассе двое украинских военнослужащих пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 21 декабря. Боевики открывали огонь 10 раз. «Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В результате вражеского обстрела один […]