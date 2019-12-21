Мнение: Пусть матерятся, лишь бы не по-русски

О новом кураторе дерусификации на Украине.

Одной из главных причин, вызвавших отделение Народных Республик от Украины, стала языковая политика хунты, пришедшей к власти в результате фашистского мятежа. Как известно, они с первых своих шагов декларировали языковую дискриминацию русских и русскоязычных, а также тотальную украинизацию, то есть повсеместное насаждение «хохляцкого эсперанто». Так с мрачной иронией называют лингвисты «державну мову», искусственно созданную на основе нескольких сельских диалектов с добавлением слов из ряда других языков, по принципу «щоб ні як у москалів».

Разумеется, русский Донбасс не мог смириться с подобным подходом. Но если Народные Республики для себя данный вопрос закрыли и взяли курс на возращение в Россию, то на самой Украине осталось немало людей, которые вовсе не намерены отказываться от родного языка и коверкать свою речь странным порождением «филологов-языкотворцев». Именно эти люди связывали определенные надежды с избранием президентом Владимира Зеленского.

Они полагали, что выходец из русскоязычной среды, не владеющий «эсперанто» и не пытающийся подобно Порошенко выдать себя за украинца, едва ли станет продолжателем курса «ураинизаторства», взятого предшественниками.

Но надежды эти, как выясняется, оказались абсолютно несостоятельными. Украинизация продолжена, причем в еще более параноидальных и абсурдных формах.

Одно только назначение языкового омбудсмена, уже прозванного на Украине «шпрехенфюрером», чего стоит!

Данный пост относится к аппарату уполномоченного по правам человека, в силу чего можно было бы предположить, что в обязанности данного чиновника входит охрана прав и свобод граждан на использование своего родного языка. Но это, если исходить из нормальной человеческой логики, которая не в чести у украинских властей.

Они совсем как в «1984» Джорджа Оруэлла все переворачивают с ног на голову, и задача «шпрехфюрера» — душить свободу и нарушать право людей пользоваться родной речью. Именно это и должен делать «уполномоченный по мове» в соответствии с законом об украинизации, который был подписан Петром Порошенко минувшей весной и так и не пересмотрен Владимиром Зеленским, хотя он и обещал изучить скандальный закон, который украинизирует не только государственную, но и частную сферу — услуги, прессу, документооборот в частных компаниях и даже детские куружки.

Уполномоченный подает в Кабмин предложения по языковой политике. Он проводит монторинг исполнения скандального закона и принятых по нему госпрограмм.

Одно из основных положений – уполномоченный рассматривает жалобы на нарушение положений мовного закона и на бездействие властей. Он также имеет право требовать служебного расследования и привлечения к дисциплинарной ответственности чиновников на всех уровнях властной вертикали.

Эти требования «мовного обмудсмена» являются обязательными к рассмотрению. То есть служебное расследование органы власти должны будут начать в любом случае.

В законе оговорен механизм этих жалоб – их можно подавать как обычным, так и электронным письмом. Причем в последнем случае допускаются даже анонимки.

«В электронной жалобе должна быть указана электронная почта, на которую заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение подписи при отправке электронного обращения не требуется», — говорится в законе.

В ответ на анонимку уполномоченный может назначить языковую экспертизу и провести «контроль за использованием государственного языка». Срок рассмотрения жалобы – 30 рабочих дней.

Самое интересное – это право уполномоченного составлять протоколы и штрафовать «в случаях, установленных законом». Он имеет право составлять акты по контролю над использованием госязыка. Также составлять акты и протоколы могут представители уполномоченного.

Как это выглядит в трактовке закона:

1) получать по своему требованию копии документов и другую информацию, необходимую для осуществления контроля за применением государственного языка;

2) беспрепятственно посещать органы власти и присутствовать на всех их заседаниях;

3) получать копии документов и другую информацию от общественных объединений, политических партий, других юридических лиц.

Если в течение 30 дней органы власти, общественные организации или юрлица не предоставят необходимые документы, то «омбудсмен» обращается снова. И тогда в случае игнора их ждет штраф, налагаемый уполномоченным.

То есть не отвечать уполномоченному можно в течение двух месяцев.

Еще одна обязанность мовного инспектора – писать ежегодный отчет о своей деятельности, который публикуется до 1 мая в открытом доступе. То есть. Как мы видим, ни о каких правах и свободах речи нет, «омбудсмена» можно скорее обозначить, как «языкового прокурора», как надзорный орган с карательными функциями.

Назначенная на эту должность языковой омбудсмен Татьяна Монахова отчетливо показала, что намерена по максимуму использовать полномочия, предоставленные ей в рамках этого закона.

На днях она заявила, что никакого пересмотра закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» не будет и озвучила штрафы за русскую речь.

«На сегодня я не буду инициировать переписывание закона или откладывание его имплементации… Ни в коем случае», — заявила она, добавив, что на своем посту займется реализацией нововведения.

«Мое главное задание, как уполномоченной по защите государственного языка — обеспечить права граждан Украины на получение информации и услуг на государственном языке. Я де-юре вступаю в полномочия только через 6 месяцев с момента назначения. Первые полгода надо запускать юридическую машину защиты украинского языка, создавать секретариат уполномоченного по языку, налаживать общественный диалог и тому подобное», — уточнила она.

По словам Монаховой, на Донбассе существует проблема фактического отсутствия государственного языка в тех сферах, которые предусмотрены законом. Поэтому со своей стороны Монахова анонсировала разработку стратегии мероприятий, гуманитарных и культурных. В Кабмине считают, что это будет мотивировать население Донбасса, Восточных и Южных областей переходить на украинский язык.

«Нужно людей не только штрафовать, это законом предусмотрено, но еще и мотивировать, разъяснять закон, мотивировать переходить на украинский язык, учить государственный язык и использовать его там, где это предусмотрено законом. При личном общении, неформальном, они могут использовать тот язык, который для них является комфортным», — сказала языковой омбудсмен.

Она отметила, что нарушением закона о языке считается умышленное игнорирование украинского языка в публичном пространстве, в том числе при обращении в государственные больницы и поликлиники.

«На каком языке разговаривать с детьми или родителями, друзьями, писать письма, сообщения в соцсетях — это личный выбор человека. Однако в публичной сфере, когда человек обращается к государству: «Защити меня, научи меня, исцели меня, дай мне работу», то государство требует использования государственного языка», — сказала она.

Омбудсмен назвала сумму штрафов, которые будут взыматься за нарушение закона о госязыке:

«Штрафы разного размера — от 200 до 700 необлагаемых минимумов (доходов), то есть примерно от 9,8 тыс. до 11,9 тыс. грн».

Чуть позже Монахова объявила свою позицию относительно допустимости обсценной лексики в публичном пространстве, заявив, что творческие люди могут в своих работах использовать нецензурщину.

«Например, если Сергей Жадан пишет стихотворение, и там есть нецензурная лексика, он это делает не для того, чтобы оскорбить или унизить государственный язык. Он художник, он так видит. Но другое дело, если к микрофону выходит человек и начинает утверждать, что украинский язык — это никакой не язык, это диалект какого-то другого языка, он не достоин обслуживать сферы жизни и подает оценочные суждения, которые оскорбляют украинский язык», — объяснила различие Монахова. То есть, пусть лучше матерятся, чем говорят по-русски.

Особую пикантность к этому добавляет тот факт, что сама Монахова – этническая русская, родившаяся в русском городе Николаеве. Как же она дошла до такой жизни?

Татьяна Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педуниверситет им. В. Сухомлинского по специальности «учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы».

На Facebook указано, что она замужем, однако другой личной информации нет. Страница закрыта для пользователей, не состоящих в друзьях — при том, что на нее подписано более полутора тысяч человек.

Декларация Монаховой на сайте НАПК отсутствует.

Стажировалась будущая омбудсмен на сайте Delo.ua, а также на открытом телеканале Offener Kanal Magdeburg (г. Магдебург, Германия) по программе Министерства иностранных дел Германии и Media Development Fundation.

Может показаться очень странным, что русская девочка, выросшая в русской языковой среде (а Николаев – русскоязычный город), вдруг занялась изучением и разработкой «хохляцкого эсперанто». Но это только на первый взгляд.

Люди, знакомые с ситуацией в гуманитарной сфере Украины, сложившейся в последние два с лишним десятилетия, прекрасно понимают, что выбор такой тематики дает стопроцентную гарантию прекрасной карьеры в «незалежной».

И уже через тринадцать лет после окончания ВУЗа, в 2015 году она защитила докторскую диссертацию на тему «Современные стратегии текстообразования в украинском языке» в Одесском национальном университете им. И. И. Мечникова.

И сегодня Татьяна Монахова — доктор филологических наук, доцент, автор более 40 научных публикаций, среди которых: «Народничество, модернизм и постмодернизм в лингвистике», пособия «Дискурсивная риторика», «Украинская диалектология», «Культура украинского языка».

Сейчас она возглавляет кафедру журналистики ЧНУ имени Петра Могилы в Николаеве, при том, что сама журналисткой не является. Тоже вполне показательный штрих.

Получается, Монахова – беспринципная карьеристка, готовая заниматься насквозь политизированной псевдонаучной деятельностью за возможность хорошего роста и щедрого вознаграждения. То есть является классическим типом продажного манкурта без родины и флага.

И ее назначение не случайно. Во-первых, этническая русская на посту «шпрехфюрера» — это возможность сказать о том, что права русских не нарушаются, поскольку все они только и мечтают, как бы скорее украинизироваться, примером чего является Монахова. Во-вторых, «не кошерное», русское происхождение Монаховой заставит ее постоянно доказывать свое украинство, ради чего она будет особенно лютовать на «языковом фронте».

Таким образом, есть все основания полагать что «языковый» курс Порошенко будет продолжен и углублен и при Зеленском. При этом можно с уверенностью сказать, что мертворожденный «Франкенштейн» украинской мовы не станет живым, и какие бы усилия ни прилагали русофобы и предатели, он никогда не сможет вытеснить русский язык.

Сергей Спиридонов

https://asd.news/articles/persony/tatyana-monakhova-pust-materyatsya-lish-by-ne-po-russki/ — цинк

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 20 декабря на Донбассе двое украинских военнослужащих пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 21 декабря. Боевики открывали огонь 10 раз. «Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В результате вражеского обстрела один […]