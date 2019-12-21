США пригласили Китай к переговорам по контролю над оружием

Соединенные Штаты направили Китаю официальное приглашение к стратегическому диалогу по вопросам безопасности и контролю над вооружениями, сообщили в Бюро Госдепартамента США по международной безопасности и нераспространению.
«Мы надеемся начать его (диалог – прим. ВЗГЛЯД) как можно скорее. Мы с нетерпением ждем ответа Пекина», – передает ТАСС заявление Госдепа.
Вашингтон не раз заявлял, что возможные новые международные переговоры о контроле над вооружениями должны включать не только Россию и США, но и Китай. Пекин до сих пор последовательно отказывался присоединиться к таким консультациям.
В Кремле говорили, что понимают позицию Пекина по новому договору о сокращении ракет средней и меньшей дальности.
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