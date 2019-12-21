Украина и РФ договорились по транзиту газа, британский парламент поддержал сделку по Brexit. Главное за день

21.12.2019, 0:06, Новости дня

Договоренности по транзиту газа

20 декабря на переговорах в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии «достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям» по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском «Газпроме» рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что новый пятилетний контракт на транзит должны подписать до конца года. 

Британский парламент поддержал Brexit

Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, согласно которому страна покинет Европейский союз 31 января.

Суды по апелляциям Антоненко и Кузьменко перенесли

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, на 23 декабря в связи с неявкой прокуроров. По этой же причине на 24 декабря перенесено рассмотрение апелляции на меру пресечения другой фигурантки дела – детского кардиохирурга и волонтера Юлии Кузьменко.

Подозреваемая и ее знакомые не хотели покидать зал суда, требуя приезда прокуроров и рассмотрения апелляции. В связи с этим силовики штурмовали помещение, чтобы иметь возможность ее вывести.

Гривна – мировой лидер по укреплению в 2019 году

Украинская гривна стала лидером среди мировых валют по темпам укрепления, сообщило агентство Bloomberg. С начала года гривна к доллару США укрепилась на 19%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 20 декабря на Донбассе двое украинских военнослужащих пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 21 декабря. Боевики открывали огонь 10 раз. «Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В результате вражеского обстрела один […]

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