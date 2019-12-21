В Сети появились фотографии будущей Lada Niva

АвтоВАЗ разрабатывает обновление модельного ряда автомобилей Lada. Сейчас же в Сети уже появились фото Lada Niva, будущей флагманской машины компании.

Сообщение о намерении совместить некоторые детали Chevrolet с российскими разработками появилось ранее. Новая Niva будет выпущена с шильдиком популярного российского бренда. Пока же отечественные эксперты поразмышляли о том, как могла бы выглядеть новинка.

Технические характеристики, скорее всего, останутся без изменений. Транспортное средство и далее будет придерживаться традиционной для данной модели простоты конструкции, прочности и надежности, а также доступности в обслуживании. Рестайлинг-версия Lada Niva будет создана с учетом фирменной x-стилистики. Иное решение получит в ней радиаторная решетка, а дизайном фронтальной части машина сможет соревноваться с Duster от французской Renault или Creta от южнокорейской Hyundai.

При этом, если зарубежные марки стоят от 0,96 до 1,09 миллиона рублей, то наиболее простая комплектация Chevrolet Niva на данный момент стоит менее 688 тысяч рублей, ценник же на полный пакет оснащения не превысит 820 тысяч.

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