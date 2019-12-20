В ПФР назвали срок выплат январских пенсий

Пенсионный фонд РФ авансирует выплату пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2020 года. Такое решение принято на заседании правления фонда.

С 25 декабря отделение Пенсионного фонда РФ начнут перечисление средств «Почте России». В кредитные организации, включая Сбербанк, они поступят с 27 декабря, передает РИА «Новости».

Некоторым группам пенсионеров, получающих выплаты через банк, средства за январь 2020 года начнут поступать с 30 декабря. Тем, кто получает деньги через «Почту России», их доставят по стандартному графику – с 3 января.

В декабре мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии москвичам до 19,5 тыс. рублей. Пенсии ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот были увеличены на 5,6%.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 20 декабря на Донбассе двое украинских военнослужащих пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 21 декабря. Боевики открывали огонь 10 раз. «Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В результате вражеского обстрела один […]