В ПФР назвали срок выплат январских пенсий

20.12.2019, 23:58, Новости дня

Пенсионный фонд РФ авансирует выплату пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2020 года. Такое решение принято на заседании правления фонда.

С 25 декабря отделение Пенсионного фонда РФ начнут перечисление средств «Почте России». В кредитные организации, включая Сбербанк, они поступят с 27 декабря, передает РИА «Новости».

Некоторым группам пенсионеров, получающих выплаты через банк, средства за январь 2020 года начнут поступать с 30 декабря. Тем, кто получает деньги через «Почту России», их доставят по стандартному графику – с 3 января.

В декабре мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии москвичам до 19,5 тыс. рублей. Пенсии ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот были увеличены на 5,6%.



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