Принцип зеркального ответа

С чем связано задержание израильтян в «Домодедово».

В среду в аэропорту «Домодедово» задержали 40 израильтян, прилетевших из Тель-Авива в Москву (все сейчас отпущены на свободу). Как потом сообщили источники телеканала РЕН ТВ, причиной стали проблемы с документами, в частности, отсутствие разрешения на въезд и временное пребывание на территории России. Известно, что аналогичные проблемы в течение этого года возникали у россиян, прибывающих в Израиль. «Новая газета» поговорила с руководителем Центра «Европа-Ближний Восток» Института Европы РАН Александром Шумилиным и узнала, с чем связан отказ во въезде гражданам обеих стран, и какое место в этом контексте занимает дело израильтянки Наами Иссахар, которую осудили на 7,5 лет за контрабанду наркотиков.

Александр ШумилинРуководитель Центра «Европа-Ближний Восток» Института Европы РАН

— Массовые задержания туристов и бизнесменов из Израиля в аэропортах России, в основном в «Домодедово», похожи на кампанию воздействия российского МИД на израильскую сторону. Кампанию вполне оправданно называют «ответной», но хотелось бы понять, почему она происходит сейчас и почему задержания столь масштабны.

В моем представлении, РФ явно раздражена количеством российских туристов и людей с российскими паспортами, которым в аэропорту Бен-Гуриона было отказано во въезде в Израиль. За год таковых набралось свыше пяти тысяч, если точнее — пять с половиной за 11 месяцев этого года.

Фактически это беспрецедентная кампания по фильтрации въезжающих в страну из России.

Вероятно, произошло столкновение двух наработанных практик допуска людей на основании соглашении о безвизовом обмене между странами. С российской стороны — это накопленное раздражение из-за того, что Израиль действует в рамках особых норм, которые предполагают автоматический доступ на территорию страны всех евреев, доказавших свою национальную принадлежность. Из-за этого (в представлении России) Израиль превратился в страну-убежище, в том числе и для тех, кого в РФ подозревают в совершении преступлений.

Что касается Израиля, если по принципу крови, на котором основано все государство, убежище или приют находят практически все обратившиеся евреи, то неевреи вызывают повышенный уровень подозрения. В Израиле уже пытались найти убежище, ссылаясь на ложное еврейство, многие подозреваемые в преступной деятельности. Бывали случаи, когда им поспешно давали убежище, а потом после проверки данные об их еврействе не подтверждались. Зато подтверждалась их причастность к криминалу. Отсюда повышенная подозрительность властей Израиля, которая нередко выливается на простых туристов.

Дальше происходит цепная реакция. Большое количество отказников означает повышенное давление, возмущение и жалобы, адресуемые пострадавшими российскому посольству в Израиле, консульскому департаменту МИД РФ и т.д. Реакция МИДа, в свою очередь, основана на принципе зеркального ответа, о котором не так давно говорил Путин как об «обычной практике» применительно к взаимной высылке дипломатов из Германии и России. Соответственно, зеркальный отказ во въезде израильтянам российский МИД также считает «обычной практикой». Хотя эта симметрия («симметричный ответ») только видимая.

Потому что Израиль действует с учетом уже накопленного впечатляющего негативного опыта, а в России опыт выявления причастности израильтян к совершению преступлений невелик.

Но есть желание отреагировать на действия израильских властей.

В четверг продолжился судебный процесс против Наамы Иссахар (19 декабря Московский областной суд рассматривал апелляцию по ее делу — Д.К.). Израиль считает, что в ее отношении наказание было чрезмерным. К тому же, эта девушка была в РФ проездом, на ее территории не находилась и находиться какое—то продолжительное время не собиралась. Дело Иссахар принято увязывать с делом хакера Алексея Буркова, у которого российский паспорт. Он находился в Израиле и был, несмотря на протесты российской стороны, экстрадирован в США из-за подозрений в причастности к кибератаке.

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Конфликт вокруг задержанных в аэропортах вряд ли отразится на состоянии отношений между двумя странами и даже на режиме безвизового въезда. Это временный всплеск недовольства, который будет урегулирован. В четверг была отпущена последняя партия израильтян, задержанных в «Домодедово», их продержали от восьми часов до суток и отпустили на свободу. Правда, не очень ясно куда — в Россию или в Израиль. Но это детали, главное, что они сейчас вне режима задержания.

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Источник: Новая газета

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