Неизвестные в масках атаковали Порошенко в центре Киева

За последние полгода положение Порошенко сильно ухудшилось. От его соратников зачистили органы власти, а сам бывший гарант Конституции стал фигурантом 15 уголовных дел. Теперь экс-президент подвергся новой атаке со стороны оппонентов.

В пятницу, 20 декабря, неизвестные в черных масках заблокировали офис партии Порошенко «Европейская солидарность» на улице Лаврская в центре Киева. Позже выяснилось, что это сотрудники Государственного бюро расследований.

В ходе обысков правоохранители изъяли технику. В ГБР полагают, что она была вывезена из администрации Порошенко после его поражения на выборах. Находка может пролить свет на некоторые деяния экс-президента и его команды.

«Если техника окажется той самой – это залет, Петр Алексеевич», – пишет телеграм-канал Klymenko Time.

Порошенко фигурирует в 15 уголовных делах: об узурпации власти, давлении на суд, отмывании преступных доходов и прочих эпизодах. Пока экс-президент проходит по ним свидетелем.

Обыск у Порошенко.

Обнаружены украденные с Банковой телевизоры. pic.twitter.com/Vy2SI3yzPe

— Цугцванг Цайтунг (@flynursery) December 20, 2019

Но украинская политика известна своей непредсказуемостью. Порошенко – калач тертый, поэтому решил обезопасить «нажитые непосильным трудом» активы. В ноябре журналисты выяснили, что бывший гарант переписал структуры корпорации «Рошен» на старшего сына.

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