В Киеве горела многоэтажка. Два человека погибли

В Подольском районе Киева 20 декабря около 20.25 в квартире на девятом этаже 16-этажного жилого доме вспыхнул пожар. На месте происшествия нашли тела двух человек. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные эвакуировали 15 жителей верхних этажей. Во время пожара были спасены четыре человека, один из них ребенок, которого направили в больницу «Охматдет» на обследование.

О 22:01 столичні вогнеборці ліквідували пожежу в будинку на Квітневому провулку, 6. Рятувальники евакуювали 15 людей,… Posted by ДСНС України on Reede, 20. detsember 2019

Пожар ликвидировали в 22.01.

О 22:01 столичні вогнеборці ліквідували пожежу в будинку на Квітневому провулку, 6. Рятувальники евакуювали 15 людей,… Posted by ДСНС України on Reede, 20. detsember 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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