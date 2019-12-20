Киев заявил о согласии РФ выплатить Нафтогазу 3 млрд долларов

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, принимавший участие в трехсторонних переговорах по транзиту газа, сообщил, что РФ согласилась выплатить Нафтогазу 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

«Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 млрд долларов, согласно решению Стокгольмского арбитража», – приводит слова помощника Зеленского издание «Громадское».

В Киеве уточняют, что выплата со стороны Газпрома будет произведена деньгами.

Ранее в пятницу источник в российской делегации сообщил, что частью пакетного соглашения по газу с Киевом может стать выплата Газпромом 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, Россия, Украина и Европейская комиссия подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

Как сказал вице-премьер Дмитрий Козак, новый пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, как ожидается, будет заключен до Нового года.

Также Козак сообщил, что РФ и Украина урегулировали взаимные претензии по газу, больше судебных исков и споров не будет.

В Киеве уточнили, что новых переговоров для подписания контракта не потребуется.

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