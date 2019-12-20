Мнение: Ползучий сталинизм

В Волгограде установили бюст Иосифа Сталина.

И в Магадане установили бюст Сталина. Там его точно не хватало, на Колыме-то.

Благодаря Сталину и лагерям ГУЛАГа, сколько замечательных людей побывали на Колыме!

Если сталинизм в России будет возрождаться такими темпами, не удивлюсь, если день рождения Сталина 21 декабря вскоре объявят в стране нерабочим праздничным днем…

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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