Мнение: Ползучий сталинизм

20.12.2019, 23:25, Разное

В Волгограде установили бюст Иосифа Сталина.

И в Магадане установили бюст Сталина. Там его точно не хватало, на Колыме-то.

Благодаря Сталину и лагерям ГУЛАГа, сколько замечательных людей побывали на Колыме!

Если сталинизм в России будет возрождаться такими темпами, не удивлюсь, если день рождения Сталина 21 декабря вскоре  объявят в стране нерабочим праздничным днем…

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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