Решившаяся на пластику Яна Рудковская опасается наркоза и швов

Известный и востребованный в РФ музыкальный продюсер Яна Рудковская, в свои 44 года решившаяся на пластику, выразила опасения в связи с необходимостью при этом получать наркоз, а также из-за швов. Несмотря на успех, светскую львицу постоянно критикуют хейтеры – начиная от внешности и заканчивая методами воспитания сына Александра.

Как правило, Яна Рудковская не обращает внимание на злостные высказывания недоброжелателей, не следуя примеру балерины Анастасии Волочковой, не только время от времени отключающей возможность комментировать её Instagram-посты, но даже обращающейся к хейтерам с призывом остепениться и привести в порядок собственные жизни. Между тем супругу Евгения Плющенко задевает лишь, когда критики добираются до её ребёнка: обижать сына звезда никому не позволит.

В очередном выпуске своего реалити-шоу под названием «ЯнаСупер» музыкальный продюсер впервые коснулась темы старения. Бизнесвумен признала наличие у неё возрастных проблем с внешностью, отметив, что уже давно задумывается о пластике, так как понимает: собственными силами человек, как бы ни старался и какие меры не предпринимал, с течением времени всё равно утратит и молодость, и красоту, и привлекательность.



По словам Яны Рудковской, от того, чтобы лечь на операционный стол и довериться рукам пластического хирурга, её удерживают два страха – перед наркозом и швами. Всего остального музыкальный продюсер, считая себя рисковой женщиной, не страшится.

«Все стареют, до молодильных яблок учёные ещё не додумались. Мне уже 44, форма моего лица круглая, с возрастом идет птоз, и предотвратить это может операция. Но я переживаю из-за двух моментов – наркоза и швов. А в остальном я готова идти риск. Однако к этому вопросу, конечно же, нужно подходить очень тщательно, ведь это не цвет волос сменить», – пояснила Яна Рудковская.

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