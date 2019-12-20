Путин встретился с главой Узбекистана

20.12.2019, 22:58, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел в пятницу в Санкт-Петербурге отдельную встречу с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщили в Кремле.

«Обсуждались актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В Петербурге в пятницу прошел саммит Евразийского экономического союза, а также неформальная встреча глав стран – участников СНГ, в которой принял участие и президент Узбекистана. В ходе этой встречи Путин рассказал лидерам СНГ о событиях перед Второй мировой войной.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Кто ответственен за самоубийство, зачем людям снятся ночные кошмары и можно ли кровь заменить ледяным раствором – последние новости медицины в озобре Настоящего Времени.  Участки мозга-самоубийцы Ученым Йельского и Кембриджского университетов​ удалось обнаружить различия в некоторых участках мозга, которые могут быть связаны с суицидальным поведением. Новое исследование дает возможность предсказать какие люди находятся в группе риска по суицидальным […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика