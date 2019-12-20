«Жыве Беларусь!» В Минске снова разгорелись протесты против Путина. Фото и видео

В пятницу, 20 декабря, в столице Беларуси Минске на фоне переговоров президента страны Александра Лукашенко с лидером России Владимиром Путиным разгорелись новые протесты против интеграции двух государств.
Тысячи людей вышли на улицу города с яркими плакатами и флагами. Фото и видео с места событий появились в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Колонны сформировала в основном молодежь. Митингующие также решили создать живую цепь.
Как уточняется в Telegram-канале «Беларусь головного мозга», беларусы вышли с протестом, несмотря на массовые запугивания по телефону и пропагандистские сюжеты на ТВ.
Примечательно, что на пророссийский митинг, который также анонсировали в столице Беларуси, так никто и не пришел.
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