Украина окончательно договорилась с Россией по газу: что известно

20.12.2019, 22:57, Разное

Украина и Россия подписали протокол договорённостей о продолжении транзита газа через украинскую территорию и урегулировании взаимных требований между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского вечером в пятницу.

«Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий», – сказано в заявлении.

Подробности будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, который состоится в Офисе президента.

20 декабря в Минске продолжились газовые переговоры Украины, России и Европейского Союза. Обсуждение вопроса транзита газа начали еще 19 декабря на встрече с Берлине. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в результате заявил о «достижении принципиального соглашения по газу по всем элементам».

Достигнутые соглашения теперь должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак позже сообщил журналистам, что страны заключат новый контракт на транзит газа сроком на 5 лет. Ожидается, что это произойдет до Нового года.

При этом премьер-министр Алексей Гончарук оптимистично настроен относительно переговоров по транзиту газа. Он рассчитывает, что цифры в платежках для украинцев будут меньшими.

«Цена уже сейчас меньше, чем в прошлом году, если вы посмотрите на платёжку. И будет ещё меньше, если у нас получится преодолеть кризис, связанный с прекращением контракта. Я думаю, что все будет хорошо, мы над этим работаем, я очень оптимистично настроен относительно перспектив подписания и этого контракта, и снижения цены», – сказал Гончарук в эфире украинского телеканала.

Отметим, цена природного газа на европейских биржах рекордно упала после новости о том, что Украина и Россия достигли согласия по транзиту.



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