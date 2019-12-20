Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-нардепу Сольвару

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-нардепу, который фигурирует в деле о незаконном получении компенсации за жилье. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба суда.

Как сообщила «Українським новинам» спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк речь идет о нардепе VII созыва от БПП Руслане Сольваре. Заседание прошло 19 декабря.

Согласно решению следственного судьи, Сольвар должен будет внести залог в размере 370 тыс. грн. Его подозревают в нарушении ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Суд обязал подозреваемого сообщать детективам Национального антикоррупционного бюро про смену места проживания или работы, удерживаться от общения со свидетелями по данному делу и сдать на хранение свой загранпаспорт и другие документы, которые предоставляют право на выезд из Украины.

🚧ВАКС застосував запобіжний захід нардепу VII скликання20 грудня слідчий суддя першої інстанції Вищого… Posted by Вищий антикорупційний суд on Reede, 20. detsember 2019

18 декабря НАБУ сообщило, что нардеп незаконно получил более 361 тыс. грн компенсации за аренду номера в отеле, проживая в собственной квартире.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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