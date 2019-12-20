Мнение: Товарищ Сталин о «разбойниках пера»

Товарищ Сталин разъясняет на тему целой пачки фейковых статей о нем, а также о вымышленных интервью с ним.

В ответ на запрос представителей иностранной печати в Москве (Ассошиейтед Пресс, агентства Вольфа, «Нейе Фрейе Прессе» и т. д.) в связи с подложными «статьями Сталина» считаю нужным заявить следующее.

Едва ли есть теперь необходимость опровергать фальсификаторов из «Нью-Йорк Америкен», агентства Уайд Уорлд Ньюс или Англо-Америкен Ньюс Пейпер Сервис, распространяющих всякие небылицы в виде несуществующих в природе «статей Сталина» о «воздушных силах» СССР, о «примирении» Советской власти с «православной церковью», о «возвращении» капиталистам «нефтяных владений» в СССР и т. п. Нет необходимости опровергать, так как эти господа сами себя разоблачают в печати именно как профессиональных фальсификаторов, живущих за счет торговли подделками. Достаточно просмотреть «объяснения» этих господ, данные на днях в печати, где они пытаются «оправдать» свои мошеннические проделки, чтобы понять, что мы имеем здесь дело не с представителями печати, а с разбойниками пера.

Тем не менее, на запрос представителей печати я готов заявить, что:

а) никакого «Германа Готфрея» или кого-либо другого из представителей иностранной печати, которые будто бы интервьюировали меня, никогда в глаза не видал;

б) никакого интервью не давал ни этим господам, ни кому бы то ни было другому из представителей иностранной печати за последний год;

в) никаких речей ни в «президиуме Московского Совета», ни в «Московском Комитете» партии не произносил ни о «возвращении» капиталистам «нефтяных владений» в СССР, ни о «православной церкви», ни о «воздушных силах» СССР;

г) никаких «статей» или «заметок» в этом духе не давал в печать.

Господа из «Нью-Йорк Америкен», Уайд Уорлд Ньюс и Англо-Америкен Ньюс Пейпер Сервис обманывают читателей, уверяя, что подложные «статьи Сталина» не опровергались из Москвы в свое время. Подложные «статьи» о «воздушных силах» СССР и о «примирении» с «православной церковью» стали известны в Москве в конце ноября 1927 года. Они тогда же были разоблачены Наркоминделом как подделка, о чем было сообщено представителю Ассошиейтед Пресс в Москве, господину Резвику. На этом основании г. Резвик тогда же послал следующую телеграмму от 1 декабря агентству Ассошиейтед Пресс:

«Сегодня мне заявили в Наркоминделе, что здесь серьезно обдумывают вопрос о возбуждении судебного преследования в Нью-Йорке против газеты «Нью-Йорк Америкен» и газет Херста вообще с целью положить конец распространению статей за подписью Сталина. Власти особенно сильно возражают против заметки в «Нью-Йорк Америкен» от 6 ноября под заголовком: «Использование церкви для поддержки Советов», что якобы является секретным докладом Сталина на заседании московского президиума. По указанию НКИД, статьи представляют собой чистейшее измышление.

Резвик, 1 декабря 1927 г.».

Была ли напечатана эта телеграмма в США? А если нет, то почему? Не потому ли, что опубликование телеграммы г. Резвика подорвало бы источники доходов американского венгерца или венгерского американца, г-на Корда?

«Нью-Йорк Америкен» не впервые пытается поживиться путем подделок несуществующих «интервью» и «статей» Сталина. Мне известно, например, что в июне 1927 года «Нью-Йорк Америкен» опубликовала фальшивое «интервью Сталина” какому-то Сесилю Винчестеру по поводу «разрыва с Англией», об отказе от «мировой революции», об обыске Аркоса и т. д. Бюро вырезок Аргус прислало мне тогда в связи с этим просьбу подтвердить подлинность «интервью» и стать его клиентом. Не сомневаясь в том, что я имею дело с мошеннической проделкой, я тогда же направил в нью-йоркскую «Дейли Уоркер» следующее опровержение:

«Уважаемые товарищи! Бюро вырезок Аргус прислало мне вырезку из газеты «Нью-Йорк Америкен» (от 12 июня 1927 г.) с интервью, якобы данным мной некоему Сесилю Винчестеру. Настоящим заявляю, что никакого Сесиля Винчестера никогда в глаза не видал, никакого интервью не давал ни ему, ни кому бы то ни было другому и абсолютно никакого отношения не имею к «Нью-Йорк Америкен». Если бюро вырезок Аргус не есть бюро мошенников, то надо думать, что его ввели в заблуждение мошенники и шантажисты, имеющие отношение к «Нью-Йорк Америкен». И. Сталин. 11 июля 1927 г.».

Тем не менее, фальсификаторы из организации г-на Корда продолжают свои мошеннические проделки…

В чем смысл этих проделок? Чего хотят добиться своими подделками Корда и КО? Может быть, сенсации? Нет, не только сенсации. Их цель состоит в том, чтобы подорвать тот эффект, которого добилась делегация СССР в Женеве своей декларацией о полном разоружении.

Добьются ли они своей цели? Конечно, нет! Подделка будет разоблачена (она уже разоблачена), а факты останутся. Факты же состоят в том, что СССР является единственной страной в мире, которая ведет подлинно мирную политику, что СССР является единственной страной в мире, которая поставила по-честному вопрос о действительном разоружении.

Тот факт, что агенты капитала вынуждены прибегнуть в борьбе с мирной политикой СССР к помощи всяких подозрительных лиц и разных там разбойников пера, — этот факт как нельзя лучше демонстрирует моральную мощь и принципиальную силу той позиции, которую заняла делегация СССР в Женеве в вопросе о разоружении.

И. Сталин

16 декабря 1927 г.

https://vk.com/wall-156278021_11151 — цинк

PS. Напоминаю, что завтра состоится очередная акция "2 гвоздики товарищу Сталину" https://colonelcassad.livejournal.com/5401554.html.

На утро 20 декабря собрано 354 700 рублей. Сбор заканчивается сегодня.

На эти деньги будет закуплена большая партия красных гвоздик, которые будут возложены к могиле Сталина.

Кто хочет поучаствовать лично, то сбор участников в 9 утра по адресу Театральный пр-д, 2 (угол гостиницы "Метрополь"). Мероприятие согласовано с комендатурой Кремля.

Как это выглядит на практике смотри здесь https://vk.com/2gvozdiki?w=wall-50654684_1039%2Fall&z=album-50654684_267619724

Источник: Colonel Cassad

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