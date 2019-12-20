Мнение: Украинский транзит сохранится. Москва и Киев заключат новый контракт сроком на пять лет

На какие уступки могли пойти Россия и Украина? «Все будет зависеть от деталей договора», — считает глава Центра политического и экономического анализа Александр Кава

До нового года Москва и Киев заключат новый контракт сроком на 5 лет, заявил РИА Новости российский вице-премьер Дмитрий Козак. Таким образом, украинский транзит сохранится — Россия и Украина ранее подписали протокол о продолжении поставок газа в Европу и об урегулировании взаимных требований, сообщил «Газпром». Российская и украинская делегация 19 декабря провели консультации в Берлине при участии представителей Еврокомиссии.

Потом переговоры продолжились в Минске. Источник «Интерфакса» в российской делегации не исключил, что «Газпром» может выплатить Украине 3 млрд долларов за недопоставку транзитного газа по решению Стокгольмского арбитражного суда. При этом суд проигнорировал прописанный в договоре принцип «бери или плати», по которому Киев должен был оплатить издержки «Газпрома» за невыкупленное топливо.

В Киеве, похоже, не сомневаются в том, что «Нафтогаз» получит эти 3 млрд. Ситуацию комментирует глава киевского Центра политического и экономического анализа, украинский политолог Александр Кава.

Александр Каваг лава киевского Центра политического и экономического анализа:

«Все будет зависеть от деталей договора. То, что Россия признает долг по судебному решению — это, в принципе, уже не вызывает сомнения. Вопрос только в том, долг будет выплачиваться живыми деньгами или будет зачет за поставки газа. Это очень щепетильный вопрос. И второй вопрос, на который все-таки нужно будет как-то однозначно отвечать, — это то, что касается сроков транзита. То, что заинтересованность и украинской, и российской стороны в транзите через территорию Украины есть, этот вопрос в принципе не подлежал даже обсуждению».

О том, что Россия хочет сохранить украинский транзит, дважды на неделе заявлял Владимир Путин. Сначала он сказал об этом на большой пресс-конференции 19 декабря. На следующий день российский президент повторил то же самое в беседе с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, который приехал в Санкт-Петербург.

Похоже, Москва действительно делает все возможное для заключения нового транзитного контракта и готова пойти на некоторые уступки, считает советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов.

Сергей Хестанов советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер»:

«Особенность текущего момента заключается в достаточно острой ситуации с «Северным потоком — 2» и с «Турецким потоком». Желание смягчить позицию европейской стороны по этим вопросам может подтолкнуть российских участников переговоров к более гибкой позиции. Но опыт прошлого продления контракта показывает, что интрига будет сохраняться до самого последнего момента. Наиболее вероятно, что будут примерно воспроизведены условия предыдущего контракта».

До заключения нового транзитного контракта должны пройти еще и технические консультации специалистов «Газпрома» и «Оператора ГТС Украины». То, что партнером российского концерна выступает новая украинская компания, наверное, неплохо. По крайней мере, их отношения не омрачены шлейфом конфликтов, в отличие от того же «Нафтогаза».

Есть надежда, что новой газовой войны, подобной той, что была 11 лет назад, уже не будет. Почти три недели в начале 2009 года Россия и Украина не могли согласовать новый транзитный контракт. И тогда возникла реальная угроза того, что Европа замерзнет без российского газа. Но «Газпром» не прекращал поставки даже в отсутствие договора, несмотря на угрозы Киева начать отбор транзитного газа. Правда, альтернатив украинскому маршруту тогда не было. А сейчас есть действующий «Северный поток — 1».

Владимир Путин 19 декабря заявил, что, несмотря на то, что «Турецкий» и «Северные потоки» более выгодны России, Москва не намерена отказываться от транзита газа через Украину.

С 2015 года Киев покупает российский газ путем реверса у Евросоюза. Президент России отметил, что при возобновлении прямых продаж топлива Украина сэкономит до 25% от своих сегодняшних затрат.

https://www.bfm.ru/news/432467

Источник: Конт

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