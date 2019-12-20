Госдеп записал Россию в «злостные нарушители» религиозных свобод

Госсекретарь США Майкл Помпео причислил Россию и ряд других стран к числу «нарушителей свободы вероисповедания». Об этом сказано в письменном заявлении шефа американской дипломатии.
«18 декабря 2019 года Госдепартамент (…) вновь внес Коморские острова, Россию и Узбекистан в специальный контрольный список государств, правительства которых несут ответственность за «злостные нарушения свободы вероисповедания» или терпят их, а также добавил также в этот список Кубу, Никарагуа, Нигерию и Судан», – передает ТАСС текст заявления.
Кроме того, Госдеп включил Мьянму, Китай, Эритрею, Иран, КНДР, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркмению в категорию стран, «вызывающих особую обеспокоенность в рамках [американского] Закона о международной религиозной свободе от 1998 года».
Накануне сообщалось, что внесенный во вторник в Сенат США законопроект о противодействии «нарушениям Россией религиозной свободы на Украине» касается ситуации в Крыму и в Донбассе. В случае принятия документ могут использовать как еще одно основание для санкций против российских официальных лиц.
В сентябре Госдеп призывал российские власти уважать права адептов запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы».
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