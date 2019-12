Билли Айлиш стала новой героиней Carpool Karaoke, но ее затмил огромный паук: видео дня

Юная американская певица Билли Айлиш стала новой гостьей шоу Джеймса Кордена Carpool Karaoke. Напомним, в этом шоу, которое выросло из рубрики в самостоятельную передачу, телеведущий ездит на машине со звездами Голливуда и поет с ними их песни, а в перерывах общается с гостем.

Вместе с Корденом Билли исполнила практически все свои хиты: Bad Guy, All The Good Girls Go To Hell, When The Partyʼs Over и Ocean Eyes. Кстати, последнюю песню она недавно спела дуэтом со своим кумиром Алишией Кис. Певица рассказала ведущему, почему увлекалась музыкой и какая песня стала первой в ее репертуаре. Оказалось, еще в шесть лет она разучила на укулеле (мини-гитара) композицию The Beatles — I Will, а через год написала свою первую песню. И сразу же исполнила композицию вживую прямо в автомобиле.

Билли Айлиш и Джеймс Корден

Также Айлиш пригласила Кордена в свой дом, показала спальню младшего брата Финнеаса, где в свое время записала свой дебютный альбом, и огромного домашнего паука. Он невероятно испугался, что неудивительно, но все же набрался смелости и подержал его несколько секунд на руке. Гордимся тобой, Джеймс!

