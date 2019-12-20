В ритме мегаполиса: Надежда Оболенцева в лукбуке бренда LEN

20.12.2019, 22:35, Разное

Наряды в нем созданы специально для современных девушек, которых можно встретить и в офисе, и на громкой вечеринке после работы. Сегодня Москва, завтра Нью-Йорк, послезавтра — Токио: она все время в движении и на острие событий. Олицетворением этой девушки стала Надежда Оболенцева, сооснователь Интеллектуального клуба «418».

Основные цвета коллекции красный, сиреневый и белый.  Большое внимание уделено платьям — короткие, женственные и сексуальные, со сложными деталями и драпировкой, объемными рукавами. Также в коллекции представлен шелковый комбинезон — наряд, уместный и на деловой встрече, и на вечеринке. 



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