В ритме мегаполиса: Надежда Оболенцева в лукбуке бренда LEN

Наряды в нем созданы специально для современных девушек, которых можно встретить и в офисе, и на громкой вечеринке после работы. Сегодня Москва, завтра Нью-Йорк, послезавтра — Токио: она все время в движении и на острие событий. Олицетворением этой девушки стала Надежда Оболенцева, сооснователь Интеллектуального клуба «418».
Основные цвета коллекции красный, сиреневый и белый. Большое внимание уделено платьям — короткие, женственные и сексуальные, со сложными деталями и драпировкой, объемными рукавами. Также в коллекции представлен шелковый комбинезон — наряд, уместный и на деловой встрече, и на вечеринке.
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