Мнение: Бон мо

«Экономические программы для выборов сегодня не нужны абсолютно. Истинная программа Путина, который всерьез не собирается никуда уходить (то ли нравится ему, то ли преемника достойного найти не может) и который устраивает (пока) всю (почти) влияющую на ситуацию элиту и 80% населения, это — стареть вместе со страной и по возможности с ней умереть» (Андрей Мовчан)

Лучше не скажешь.

Источник: Размышления вольного социолога

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