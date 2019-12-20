Мнение: Бон мо

20.12.2019, 22:30, Разное

«Экономические программы для выборов сегодня не нужны абсолютно. Истинная программа Путина, который всерьез не собирается никуда уходить (то ли нравится ему, то ли преемника достойного найти не может) и который устраивает (пока) всю (почти) влияющую на ситуацию элиту и 80% населения, это — стареть вместе со страной и по возможности с ней умереть» (Андрей Мовчан)

Лучше не скажешь.

Источник: Размышления вольного социолога



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