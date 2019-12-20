Наука: Плохие школьные оценки повышают риск смерти во взрослом возрасте

Плохая успеваемость в школе чревата опасными последствиями в будущем. Ученые из Каролинского института (Швеция) доказали, что такие школьники имеют более высокий риск самоубийства во взрослой жизни.

В ходе исследования были проанализированы данные более 26.000 женщин и мужчин в возрасте от 16 до 46 лет, причем особый акцент был сделан на корреляции их школьных оценок с данными о попытках самоубийства. Оказалось, что чем хуже была успеваемость, тем сильнее повышалась вероятность совершения самоубийства во взрослой жизни.

«Мы обнаружили, что чем ниже уровень успеваемости в школе, тем выше риск совершения попытки самоубийства», — рассказала доктор Альма Зорберг Валлин (Alma Sörberg Wallin), научный сотрудник отдела исследований общественного здравоохранения Каролинского института. Риск самоубийства был в пять раз выше у взрослых, чья успеваемость в школе была самой низкой, по сравнению с теми сверстниками, которые учились хорошо.

Эта корреляция была одинаково сильно выражена как для женщин, так и для мужчин. Причем такие факторы, как социальное положение школьника, психические заболевания его родителей или иммигрантский опыт не имели существенного влияния на эту корреляцию.

Пока неясно, что скрывается за отношениями между низкими школьными оценками, психическим заболеванием и попыткой самоубийства.

Одна из гипотез заключается в том, что основной причиной может быть более низкая познавательная способность, поскольку предыдущие исследования показали, что она напрямую связана и со школьной успеваемостью, и с суицидальным поведением. Поэтому исследователи добавили к факторам статистического контроля данные тестов IQ, проведенные в возрасте 12 лет. Тем не мене, они не обнаружили доказательств этой гипотезы. Напротив, они пришли к выводу, что более высокий показатель IQ коррелирует с несколько более высоким риском попыток самоубийства у женщин.

Исследователи считают, что профилактикой суицидального поведения нужно заниматься именно в школе. «Наши исследования показали, что школьные оценки являются важным «маркером риска» будущих попыток самоубийства. Это полезная информация для школьных преподавателей и тех людей, которые работают над предотвращением психических заболеваний школьников и населения в целом. Суицидальное поведение — это проблема общественного здравоохранения, о которой нам нужно знать больше, если мы хотим принять эффективные меры», — заключила доктор Валлин.

Тем не менее, ученые подчеркивают, что им пока не известно, какой именно механизм связывает более низкие оценки с повышенным риском попыток самоубийства. Возможно, что плохая успеваемость приводит к ограниченным жизненным возможностям во взрослой жизни. С другой стороны, есть вероятность, что плохие оценки указывают на какие-то другие личностные проблемы или качества (импульсивность, поведенческие расстройства и т.д.), способствующие суицидальному поведению. Этот вопрос станет темой дальнейшего исследования.

Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Psychiatrica Scandinavica.

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