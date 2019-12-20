СК подтвердил гибель двоих сотрудников ФСБ

20.12.2019, 22:15, Разное

… и установил личность стрелка, открывшего огонь в центре Москвы.

Следственный комитет официально подтвердил, что стрельбу у здания Главного управления ФСБ в Москве устроил 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте на сайте ведомства.

В результате стрельбы один сотрудник ФСБ погиб на месте, второй скончался в больнице от полученных ранений. Еще пять человек, в том числе один гражданский, пострадали.

Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы произошла вечером 19 декабря. Нападавшего убили. Следственный комитет завел дело о покушении на жизнь правоохранителей (ст. 317 УК), его передали в центральный аппарат ведомства.

Ранее о Манюрове рассказали СМИ. Они отмечали, что мужчина — житель подмосковного Подольска. Мать Манюрова говорила, что он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но «потом отовсюду уволился», а «в последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону». По ее словам, у Манюрова не было «особо близких друзей», он ни с кем не состоял в отношениях. Она также рассказала, что у сына не было свободного времени, только «работа и хобби».

Помимо этого, член следственной группы говорил «Комсомольской правде», что по месту жительства подозреваемого без каких-либо нарушений было зарегистрировано семь единиц оружия. В ходе обысков у него дома нашли «много патронов и два снаряженных автоматных магазина».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы, есть пострадавшие. Что известно

Источник: Новая газета



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Кто ответственен за самоубийство, зачем людям снятся ночные кошмары и можно ли кровь заменить ледяным раствором – последние новости медицины в озобре Настоящего Времени.  Участки мозга-самоубийцы Ученым Йельского и Кембриджского университетов​ удалось обнаружить различия в некоторых участках мозга, которые могут быть связаны с суицидальным поведением. Новое исследование дает возможность предсказать какие люди находятся в группе риска по суицидальным […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика