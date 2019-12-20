Россия назвала срок действия нового контракта на транзит газа с Украиной

Новый контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, как ожидается, будет заключен до Нового года, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Козак сообщил РИА «Новости», что срок действия контракта составит пять лет, его условия согласованы. «До Нового года мы подпишем этот контракт», – сообщил вице-премьер.

При этом предполагаемые объемы транзита Козак не уточнил. «Объемы – необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей», – сказал он.

Также Козак сообщил, что РФ и Украина урегулировали взаимные претензии по газу, больше судебных исков и споров не будет.

Ранее в пятницу сообщалось, что Россия, Украина и Европейская комиссия подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

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