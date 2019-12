Мнение: Реакция иностранцев на пресс-конференцию Путина. «№1 в мире»

19 декабря состоялась 15-я ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Владимировича Путина. В этом году задать вопрос главе государства пришло рекордное число журналистов — 1895 человек. В это время к экранам своих телевизоров и смартфонов были прикованы не только миллионы россиян, но и огромное количество людей со всего мира. Естественно, ответы президента вызвали самые бурные споры и обсуждения.

УКРАИНСКИЙ ВОПРОС

Взаимоотношения с украинской стороной остаются напряженными, и именно поэтому вопросы на эту тему просто не могли не прозвучать.

Украинский журналист Роман Цимбалюк, славящийся своими искрометными заголовками и статьями в этот раз спросил о расформировании Донецкой и Луганской народных республик. Суть вопроса (и ответа) можно легко найти в сети, поэтому сразу обратим внимание на другой момент: как вся эта история преподносится украинскими СМИ. Поскольку прямую речь они, к своему сожалению, искажать не могут, в ход идет авторский комментарий, и почти каждая реплика российского президента сопровождается комментариями в стиле "Путин язвительно уточнил", "Путин огрызнулся", "цинично оправдал он оккупацию", "снова соврал он" и так далее.

Причем подобная интерпретация событий далеко не единственная. В другом украинском издании выпустили статью под заголовком ""Техника у них своя": Путин отличился наглым заявлением о Донбассе".

Даже в ситуациях далеко не радостных украинские журналисты умудряются злорадствовать и жечь. В тот же день у здания ФСБ на Лубянке началась стрельба. Погибли люди, но журналист украинского издания "Обозреватель" Юрий Бутусов и на этой ситуации решил отыграться на Путине, написав статью с заголовком "Стрельба в Москве: Путину сорвали спектакль", где чуть ли не идеализировал лубянского убийцу. В доказательство приведу несколько цитат из статьи: "Не исключено, что нападавший может быть из числа борцов за свободу одной из преследуемых в РФ народностей", "Сорвать концерт и пресс-конференцию Путину ценой своей жизни мог решиться только сильно мотивированный человек", "К сожалению, Украина не оказывает необходимой поддержки угнетенным народностям РФ в борьбе с путинским режимом". Совершенно обыденным стал тот факт, что поддержку террористам оказывали и оказывают многие украинские комментаторы, но совершенно диким остается другой — когда этим занимаются СМИ страны.

Примечательно, что несмотря не желчь и русофобию, сквозящую в украинских СМИ, популярность российского президента и, что важнее, пристальное внимание к его мнению, выдают в украинских «патриотах» зависимость от позиции России по многим направлениям.Если смотреть правде в глаза, внимания к Путину во время пресс-конференции среди украинской аудитории было приковано столько, что Зеленский смог бы конкурировать с ним в этом плане только выпустив качественный кассовый фильм со своим участием.

А тем временем пресс-конференция Владимира Путина возглавила тренды украинского сегмента YouTube pic.twitter.com/CvMQF0gOx0

— Самая Актуальная Политика (@Top_CP2013) December 19, 2019

РЕАКЦИЯ В МИРЕ НА ОТВЕТ ПУТИНА КАСАТЕЛЬНО ИМПИЧМЕНТА ТРАМПА

Сам ответ:

"Что касается продления нашего диалога до конца президентства Трампа, вы как будто уже ставите вопрос о том, как будто оно заканчивается. Я в этом как раз не уверен – еще нужно пройти сенат, где у республиканцев, как мне известно, большинство, и вряд ли они захотят представителя своей партии отстранять от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам. Это просто продолжение внутриполитической борьбы".

На это заявление моментально отреагировали иностранные пользователи социальных сетей:

Trump's biggest supporter has jumped to his defence.https://t.co/M3snJq7kN9

— Joe Davis (@JoeTheAtheist) December 19, 2019"Ну вот, главный сторонник Трампа бросился на его защиту."

Always nice to know you have the support of the boss.

— Ehud Ur (@LeftMensch) December 19, 2019

"Всегда приятно знать, что босс на твоей стороне"

Ha! If proof were ever needed that #Trump is #PutinsPuppet! #Putin condemns Trump’s impeachment at his annual press conferencehttps://t.co/cbMBFy8JQQ

— S C Worrall (@simonworrall) December 19, 2019"Ха! Вот вам и доказательство того, что Трамп — всего лишь марионетка Путина! Путин усомнился в возможном импичменте Трампа на своей ежегодной пресс-конференции."

Of course he will…politicians (in this case dems) are like the child who wants to play with the matches and see a fire, but ends up burning the whole house down.

— John Adze (@adze4) December 19, 2019"Конечно, он это скажет…политики (а в данном случае демократы) — они же как дети: захотели поиграть со спичками, чтобы увидеть огонь, а в итоге спалили весь дом."

ВОПРОСЫ ОТ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

На вопрос турецкого журналиста о российских наемниках, которые по версии некоторых западных СМИ находятся в Ливии, президент ответил:"Вы верите тому, что пишут в западных СМИ? Почитайте, что там пишут о Турции, и вы измените свое отношение".

Британский журналист напомнил, что Борис Джонсон называл Путина тираном и сравнивал его с персонажем Добби из книг о "Гарри Поттере". Ответ на вопрос, как российский президент к этому относится, был следующим:

"Я привык к подобным высказываниям. Кто бы и что обо мне не говорил, это никак не связано с теми задачами, которые стоят перед нашей страной. Мы же готовы к сотрудничеству с Великобританией", — отметил президент, его ответ был встречен аплодисментами публики.

На вопрос японского журналиста о предстоящей ядерной войне Владимир Владимирович отреагировал достаточно эмоционально:— Типун вам на язык! "В предстоящей ядерной войне"… Вот чего вы такое говорите?



ЗАБАВНЫЕ МОМЕНТЫ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАНЦЕВ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Такое большое мероприятие не могло обойтись без казусов. В этот раз всеобщее внимание привлек журналист из Болгарии.

В какой-то момент он перебил задающую вопрос коллегу и попытался вручить президенту России Владимиру Путин икону, начал громко кричать и трясти над головой иконой и флагом Болгарии.«Это подарок для вас», — кричал он.

Вопрос Владимиру Путину задал также журналист, преподаватель, автор книг «Соло на пишущей машинке» и компьютерной программы «Соло на клавиатуре» Владимир Шахиджанян. Он отметил, что является автором книги «1000 и один вопрос про это», по которой многие присутствующие в зале «делали детей».

У нас разве не один способ? — пошутил президент.

РЕАКЦИЯ ИНОСТРАНЦЕВ В YOUTUBE

Augustina: Путин за четыре часа выдает больше правдивой и логичной информации, чем большинство президентов за 4 года.

Khalid Sultan: Ни один президент в мире не смог бы ответить на вопросы, касающиеся его страны или международной ситуации. Путин, однозначно, президент №1 в мире.

Paul Srochenski: Боже, благослови Путина. Я истинный христианин и всем сердцем болею за Путина, я каждый день молюсь за него и министра иностранных дел. Я молюсь за всех верующих России, Крыма и Восточной Украины. Да благословит вас Господь.

David Chorak: Путин может говорить дольше, чем Фидель Кастро. Типичный эгоистичный диктатор, которых в наши дни полно. Русские, не слушайте эту чушь.

Munther K: Этот человек — великий лидер. Он работает на всех уровнях, на локальном и уровне внешней политики. Респект!

Vietnam Vet: Ни один западный политик не обладает достаточным знаниями, чтобы проводить 4-часовые конференции и отвечать на вопросы. Мое уважение!koot dirker: Сравните эту пресс-конференцию с теми, что происходят в Америке. Дисциплина против хаоса.

ТВИТТЕР

Let's say Putin leaves office today it will be hard for Russia to find somebody like Putin_ Russia is Russia today bcs of Putin

— Uncle GeePee (@UGeepee) December 19, 2019Давайте признаем: если Путин сегодня покинет свой пост, России будет крайне сложно найти кого-то похожего на него. Россия сегодня такая, как есть, именно благодаря ему.

Imho, the positivity of this answer was the best part of President Putin's Annual News Conference 2019 💜😊 https://t.co/Iy6IxogDE9

— Supriya Sehgal (@SupriyaSehgal_3) December 19, 2019ИМХО, позитивность его ответов была самой лучшей частью ежегодной пресс-конференции.

Putin just wrapped up his once a year 4 hour 35 minute press conference. Not sure which is worse, sitting through 4.5 hours of lies and bullshit solid, or 365 days worth of lies and bullshit in the form of Tweets from @realDonaldTrump Oddly, they are pretty much the same lies.

— Brian Wiedeke (@tallphotog) December 19, 2019Путин только что свернул свою ежегодную 4 часовую пресс-конференцию. Даже не знаю, что хуже: 4 часа вранья и полнейшего бреда или 356 дней лжи и дерьма в Твиттере Трампа. Забавно, что оба врут примерно об одном и том же.

Putin's annual press conference is not a press conference. It's the czar's annual televised audience with court sycophants, petitioning provincials and skeptical foreigners. pic.twitter.com/QbrvLYcweO

— Lucian Kim (@Lucian_Kim) December 19, 2019Ежегодная пресс-конференция Путина — на самом деле не пресс-конференция, а телевизионная встреча царя с придворными подхалимами, пришедшими с прошениями крестьянами и недоверчивыми чужестранцами.

Well if journalists disagree with him he’ll just kill them. He has a quick answer for everything

— Gru V Dude (@IBSuave) December 19, 2019Ну, если журналисты попытаются что-то возразить Путину, он их убъет. Это быстрое решение всех проблем.

РЕАКЦИИ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАТЬИ

Тут в основном негатив. Для примера возьмем The Washington Post:

Ling Ling Ling Только Трамполини и московскому Митчу [прим.перев: Митч Макконелл — сенатор-республиканец, которого сочли "российским активом"] есть дело до того, что думает этот злобный карлик.

Larry Laker Когда царь шутит об отречении от престола, единственная приемлемая реакция — смех.

warren9: Путин не будет баллотироваться снова, потому что он уже выкачал из россиян столько денег, что и за всю жизнь не потратить. Меня больше интересует, кого он выберет на пост нашего президента.

P.S.: Если в посте не хватает какой-нибудь примечательной реакции, пишите в комментариях, дополню пост.

UPD1: К вопросу о реакции некоторых украинцев на вчерашние события, подтверждающий мысль о том, что убийцу Евгения Манюрова попросту идеализируют.

Перевод поста FB (взят у RT): «Сквер надо переназвать именем Евгения Манюрова, который отличился вчера у здания ФСБ в Москве и был подло убит псами режима».Сейчас сквер носит имя убитого журналиста Павла Шеремета

