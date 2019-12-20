ЕК объяснила значение подписанного протокола по транзиту газа через Украину

Россия, Украина и Европейская комиссия подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович.
По его словам, подписанный протокол дает ключевые договоренности, необходимые для выхода на долгосрочный контракт на транзит газа через Украину, передает РИА «Новости».
Шефчович в заявлении о договоренности по транзиту отметил поддержку со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель и министра экономики ФРГ Петера Альтмайера.
Ранее в пятницу в Газпроме сообщили, что РФ и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа через украинскую ГТС.
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